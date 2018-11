Wat is retroactieve jaloezie en hoe los je het op? Margo Verhasselt

Een goede portie jaloezie is normaal en - discussieerbaar - zelfs gezond in een relatie. Weten dat je partner goed in de markt ligt, kan je helpen om hem of haar nog aantrekkelijker te vinden, waardoor je meer moeite gaat doen om de vlam wakker te houden en elkaar niet kwijt te raken. Maar jaloezie heeft uiteraard ook een heel lelijke kant.

Die kant wordt minder vaak besproken. Het gaat om een fenomeen dat de naam ‘retroactieve jaloezie’ krijgt. Retroactieve jaloezie is wanneer je erg nieuwsgierig maar vooral ook jaloers bent op het verleden van je partner en diens vorige romances, ook al weet je dat er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht is. Het komt vaak erg onschuldig tot uiting: eens naar de Instagrampagina van de ex kijken, omdat je je verveelt of iets té geïnteresseerd bent in hun toevallige ontmoeting bij de bakker.

Maar uiteraard kan het ook erger. Mensen kunnen er obsessief en bezitterig door worden. Als in: de volledige onlinegeschiedenis uitpluizen, alle reacties en foto’s bekijken, en jezelf constant vergelijken met de ex en je afvragen of ze beter is dan jij.

Het kan zijn dat je eigenlijk gewoon op zoek bent naar bevestiging en van je partner wil horen dat ze nog nooit zo veel van iemand hielden als van jou. Maar uiteraard is dit een ongezonde situatie en zal gewoon bevestiging het niet meteen oplossen. Het probleem met retroactieve jaloezie is dat je eigenlijk jezelf bekijkt en niet je partner. ‘Gewone’ jaloezie wijst vaak op een probleem in de relatie, misschien gaat de ene losjes over dingen die de andere niet oké vindt. Het grote verschil met retroactieve jaloezie is dat er geen rationele verklaring is. Het is gebaseerd op een gevoel van onzekerheid.

Wat doe je eraan?

Eerst en vooral: ruziemaken met je partner heeft geen zin. Je bent de enige die hier iets aan kan doen. Het is de bedoeling dat je de negatieve gedachten gaat vervangen door positieve. Denk bijvoorbeeld wanneer je jaloers wordt op een oude vakantiefoto van hen, aan dat leuke tripje dat jullie zelf maakten. En vooral: praat met je partner. Die zal je bevestigen dat al die zorgen nergens voor nodig zijn.