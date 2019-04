Wat is belangrijker voor fysieke aantrekkingskracht: je gezicht of je lichaam? Valérie Wauters

Uiterlijk is zeker niet het allerbelangrijkste voor wie op zoek is naar de ware liefde. Maar het moet gezegd dat fysieke aantrekkingskracht een belangrijke rol speelt in de manier waarop koppels in de eerste plaats samenkomen. Maar is het nu je gezicht of je lichaam dat de doorslag geeft? De wetenschap heeft het antwoord!

Onderzoekers Carin Perilloux (Southwestern University in Texas) en Jaimi Cloud (Western Oregon University) wilden erachter komen waarom we bepaalde mensen aantrekkelijk vinden en wat het juist is dat hen aantrekkelijk maakt in onze ogen. Om dat te ontdekken vroegen ze aan 250 proefpersonen, zowel mannen als vrouwen, om zich in te beelden dat ze single waren en op zoek gingen naar hun ideale partner. Let wel: alle deelnemers van dit onderzoek waren hetero, en gingen op zoek naar een partner van het andere geslacht.

De deelnemers aan het onderzoek kregen een lange lijst met eigenschappen waarvan bekend is dat ze kunnen bijdragen tot de aantrekkingskracht van een persoon. Dat ging van gelaatstrekken zoals ogen, haar, gelaatskleur en glimlach tot lichaamscompositie zoals lengte, tailleomvang, borstomtrek etc. Van daaruit konden deelnemers elke individuele kwaliteit een score geven tussen 0 en 10, om zo hun ideale partner te creëren.

Om de deelnemers te verhinderen om elke kwaliteit het maximale aantal punten toe te bedelen en zo in feite het meest fysiek perfecte exemplaar op aarde te creëren, kregen ze maar een beperkt aantal punten te besteden. Sommige deelnemers kregen 70 punten om uit te delen, terwijl anderen er slechts 30 kregen. Hierdoor werden de deelnemers gedwongen om enkel voor de eigenschappen te kiezen die ze écht belangrijk vonden.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat mannen die op zoek zijn naar een partner voor het leven meer belang hechten aan de gelaatstrekken van de vrouw in kwestie dan aan haar lichaam. Wanneer ze echter op zoek waren naar een korte scharrel, gaven ze aan lichaamsbouw belangrijker te vinden (behalve voor mannen die een groter aantal punten te besteden hadden. Zij gaven nog steeds de voorkeur aan gelaatskenmerken.)

Dat mannen gelaatstrekken belangrijk vonden bij een langetermijnpartner, had volgens de onderzoekers vooral met vruchtbaarheid te maken. De gelaatstrekken van een vrouw kunnen immers relatieve niveaus daarvan verraden. Met andere woorden: als een vrouw veel rimpels heeft en ouder lijkt, is de kans op het zicht kleiner dat ze nog kinderen kan baren. En hoewel het misschien geen bewuste keuze is, zou dat kunnen inspelen op de voorkeuren van mannen.

De vrouwen in de studie gaven vooral de voorkeur aan gelaatstrekken, of ze nu een hoog of laag aantal punten te besteden hadden en ongeacht of ze op zoek waren naar een partner voor lange of korte termijn.