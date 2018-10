Wat het betekent als je je eenzaam voelt in een gelukkige relatie Margo Verhasselt

31 oktober 2018

09u02 0 Seks & Relaties Een groot voordeel van een vaste relatie, is dat je altijd (of toch hopelijk) een persoon hebt die wil horen hoe jouw dag was, je gezelschap houdt op saaiere momenten en met jou onder een dekentje wil kruipen als de temperaturen zakken. Wat wil een mens nog meer? Wel, die vraag maakt het juist nog moeilijker als je naast je favoriete persoon in bed ligt, maar je eigenlijk eenzaam voelt. Hoe komt dat?

Het is helemaal niet abnormaal om je alleen te voelen in een gelukkige relatie stelt klinisch psycholoog Jennifer Taitz. In haar boek: ‘How To Be Single And Happy’ wijst ze erop dat het vergelijkbaar is met wanneer je single bent en je niet alleen voelt. Een relatie hebben staat niet gelijk aan steeds een gelukkig en voldaan gevoel hebben en dat betekent niet altijd dat er iets mis is met jouw relatie.

Vier mogelijke redenen waarom mensen zich soms eenzaam voelen in een relatie:

1. Je verwacht dat jouw partner alles kan doen

“Ik denk dat mensen vaak een klik in hun hoofd maken en het idee krijgen dat hun partner hun alles is”, legt Taitz uit. “Het is niet omdat je een romantische relatie hebt, dat je geen gewone vriendschap meer nodig hebt. Sterker nog, een romantische relatie gaat beter worden als twee mensen een goed opgebouwd leven hebben.

Niemand kan jouw alles zijn. Je partner mag dan nog wel zo goed luisteren naar jouw problemen, de kans is klein dat die ook nog eens geweldig stijladvies geeft. Ze begrijpen misschien niet goed waarom je zo veel frustraties hebt over jouw baas zoals jouw collega dat doet. Je partner kan écht jouw soulmate zijn, ze kunnen je niet altijd bij alles even goed steunen. “Ik had een vriend die erg ziek was en een geweldige partner had, maar zich eenzaam voelde omdat hij ziek was en zijn partner dat niet altijd begreep”, legt dr. Taitz uit.

2. Het ‘nieuwe’ is eraf

Een andere reden die Taitz aangeeft, is wanneer de passie van de eerste weken wat geminderd is en een van de twee plots beseft dat ze niet genoeg tijd hebben gemaakt voor hun vrienden. “Het begin van een nieuwe relatie is erg spannend, en dan hebben we vaak de neiging om plannen met vrienden af te zeggen”, legt ze uit. Maar eens ‘het nieuwe' eraf is dan komt vaak het besef dat je niet op de hoogte bent van hoe het eigenlijk met iedereen gaat. In dit geval mis je eigenlijk vooral je vrienden.

3. Je zegt niet wat je wil

Ooit al meegemaakt dat je gewoon even wil klagen en zagen over iets, maar in plaats van te luisteren, komt je liefste meteen met allemaal oplossingen aangewaaid? Of wanneer je een slechte dag had en eigenlijk gewoon een knuffel wou, maar je partner in volledige ondervragings-modus gaat en alles wil weten?

Volgens Dr. Taitz kan een gebrek aan goede communicatie ook voor eenzaamheid in een relatie zorgen. “Het zou erg gemakkelijk zijn mochten we allemaal elkaars gedachten kunnen lezen en perfect weten wat we moeten doen. Maar dat is niet het geval. Wees eerlijk over wat je wil en verwacht.”

4. Je hebt zelfvertrouwen nodig

Soms moeten we gewoon wat minder streng zijn voor onszelf. “Zelfvertrouwen is een erg sterke remedie tegen eenzaamheid”, legt de dokter uit. “We moeten het niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf doen.” Duw je jezelf in de grond en ben je ervan overtuigd dat je toch niet goed genoeg bent? Dan gaat dat zonder twijfel een effect hebben op jouw relatie. Probeer aan je zelfvertrouwen te werken en jezelf af en toe een complimentje te geven.