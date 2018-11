Wat gebeurt er in je hersenen tijdens seks? Margo Verhasselt

Er zijn veel redenen waarom seks geweldig is. Eerst en vooral: je krijgt er een goed gevoel door en het is dé perfecte manier om de band tussen jou en je partner te versterken. Maar wat gebeurt er nu juist in je hoofd tijdens een stomende vrijpartij?

Er zijn heel wat studies die het effect van seksuele activiteiten op onze hersenen bestudeerd hebben, maar er is nog altijd veel dat we niet weten. Een ding is zeker: de hersenen spelen een grote rol bij seks. “Het is eigenlijk ons grootste seksorgaan”, stelt Dr. Jill McDevitt, seksuoloog. “Hoe meer je je bewust bent van wat zich afspeelt in je hersenen tijdens seks, hoe meer je het daarmee eens gaat zijn”, gaat ze verder.



Zelfs als je nog maar lichtjes opgewonden raakt, draaien onze hersenen op volle toeren, legt onderzoeker Dr. Nicole Prause uit aan lifestylewebsite Elite Daily. “Er werd al aangetoond dat onze hersenen erg actief zijn tijdens seks, zo wordt er meer activiteit opgemerkt in de frontale kwabben die de emoties regelen. De kleine hersenen of cerebellum versterken de spieren (wat effect kan hebben op je gezichtsuitdrukking en het krullen van de tenen tijdens een orgasme kan veroorzaken).”

Dr. Jess O’Reilly legt uit dat hoe dichter je bij het hoogtepunt komt, hoe groter de sensatie in je hersenen is. “Het is zo spannend, plezierig en belonend dat onze hersenen haast hetzelfde effect beleven tijdens seks als wanneer iemand drugs neemt”, legt ze uit. Sterker nog, er zou amper een verschil van 5 procent waarneembare reactie zijn in de hersenen tussen seks en heroïne. Dat kan het euforische gevoel na een geslaagde vrijpartij verklaren.

Daarnaast maken onze hersenen tijdens seks ook oxytocine aan, beter bekend als het liefdes- of knuffelhormoon. “Oxytocine geeft ons een aangenaam en verbonden gevoel. Dopamine komt massaal vrij en dat zorgt voor het euforische gevoel tijdens seks. Daarnaast sluit het gebied in de hersenen dat ons gedrag controleert ook even af”, legt Dr. McDevitt uit. “Het zo aangename gevoel komt dus omdat de leuke hormonen door je lichaam gieren, terwijl het deel van de hersenen dat normaal gezien angst en controle regelt even stopt.”