Wat als je fantaseert over die ene onvergetelijke ex? Anke Michiels

07 oktober 2019

12u55 0 Seks & Relaties Je bent hem (of haar) nooit vergeten: die ene van wie je dacht dat hij (of zij) de ware was. The one that got away – eeuwige prikkel en bron van verlangen. Maar wat zegt dat over je huidige relatie? “Meer dan de helft van de mannen en vrouwen fantaseren over die bijzondere liefde van vroeger”, weet klinisch seksuologe Chloé De Bie.

In another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay. So I don’t have to say you were the one that got away.” De Amerikaanse zangeres Katy Perry weet waarover ze zingt. The one that got away – degene die je ontglipte – is iemand die een héél speciale plek heeft in je liefdesverleden. Hij of zij is de enige aan wie je nog vaak terugdenkt. Degene met wie je in feite ook wel een toekomst ziet – weliswaar in een soort parallel universum. Als in next lifetime.

En nee, niet iedereen heeft er een. Maar velen wel – dat merken we al op de redactievergadering, als de titel van deze reportage op tafel komt: een gevoel van herkenning, nostalgisch gezucht en sappige verhalen vullen de ruimte. Het is die ene met wie je jezelf samen zag, maar met wie het toch niks geworden is. Omdat het leven loopt zoals het loopt: jullie liefde blijkt onmogelijk of de timing zit mis, of de passionele relatie die je zo ambieerde, loopt al snel spaak. Jij vindt het grote geluk elders – bij een nieuwe liefde – maar die ene van vroeger zal altijd door je hoofd blijven spoken. Op onverwachte momenten zit hij plots in je gedachten. Of daagt hij op in je dromen. En af en toe stel je jezelf de vraag: hoe zou mijn leven eruitgezien hebben met hém?

