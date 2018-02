Wat als je beste vriend(in) met de verkeerde dreigt te trouwen? CD

Al toen je beste vriendin haar nieuwe aanwinst aan je introduceerde wist je dat het mis zat, en nu er plots een verlovingsring mee gemoeid gaat voelt het al helemaal als jouw plicht om aan te kaarten dat hij wellicht niet haar prins op het witte paard is. Maar hoe begin je daaraan zonder jullie vriendschap op het spel te zetten? Etiquette- en vriendschapsexperts geven hun advies.

Onthoud dat jij niet degene bent die in het huwelijksbootje stapt

Hoe hard jij je ook frustreert in de vreemde gewoontes of het ongepaste gedrag van de verloofde van je beste vriendin, in realiteit ben jij niet degene die het ja-woord geeft tot de dood jullie scheidt. Hou dat in gedachten alvorens je aan de alarmbel trekt, adviseert Irene S. Levine, professor in de psychiatrie aan de New York University School of Medicine.

"Wat voor jou als buitenstaander een absolute afknapper is, kan voor jouw vriendin net van grote waarde zijn in haar relatie. Misschien stemmen hun behoeften simpelweg niet overeen met die van jou. Stel jezelf de vraag of je haar partner in spe niet verkeerd hebt ingeschat en probeer hem of haar beter te leren kennen."

Het staat natuurlijk buiten kijf dat je iets moet zeggen wanneer de relatie om welke reden dan ook een bedreiging vormt voor de gezondheid of het welzijn van je beste vriendin.

Confronteer je vriendin zo snel mogelijk met je bezorgdheid

Timing is alles, wacht dan ook niet tot er serieuze huwelijksplannen aan de gang zijn om je bezorgdheid te uiten. "De situatie wordt alleen maar moeilijker wanneer de locatie geboekt is, de uitnodigingen verzonden zijn en de jurk gekocht is. Als de relatie van jouw beste vriendin serieus begint te worden en er ligt een verloving op de loer, voer het gesprek dan voor er een verlovingsring rond haar vinger prijkt", tipt etiquette-expert Amber Harrison.

Gebruik eventuele twijfels van je vriendin als springplank om het gesprek te starten

Idealiter heeft jouw beste vriendin zelf zo haar twijfels bij haar hubby-to-be. In dat geval kan je aangeven dat ze de laatste tijd nogal gestrest voor de dag komt, zegt huwelijkstrends-expert Anne Chertoff. "Start het gesprek door een open vraag te stellen, zo geef je haar de mogelijkheid om haar verhaal te doen. Het is vooral jouw taak als beste vriend(in) om haar te laten weten dat je er voor haar bent."

Kom niet af met een waslijst aan redenen waarom ze niet met hem moet trouwen

Als de gelegenheid voor een gesprek zich voordoet, kan je met enkele sterk onderbouwde argumenten staven waarom haar partner niet de juiste match is. "Eén tot drie redenen zijn voldoende. Des te specifieker, hoe beter", zegt Harrison. "Je bezorgdheid zal niet aanhoord worden wanneer je met een waslijst aan klachten over haar partner komt aandraven. Denk goed na over hoe je de boodschap overbrengt en onthoud dat wat je zegt niet kan worden teruggedraaid."

Val haar partner niet persoonlijk aan

Harde kritiek op haar relatie of partnerkeuze zal er enkel toe leiden dat ze in verdediging schiet. Een betere manier is zeggen dat je hebt opgemerkt dat ze de laatste tijd niet goed in haar vel lijkt te zitten. Vraag haar of alles in orde is en of haar iets dwars zit. "Nogmaals, maak duidelijk dat je er bent om te luisteren en haar te ondersteunen in deze moeilijke situatie", aldus Chertoff.

Accepteer dat deze confrontatie jullie vriendschap kan raken

Het voelt voor jou misschien alsof er een enorme druk van je schouders valt zodra je jouw bezorgdheid op tafel hebt gegooid, maar weet dat jouw bedenkingen over haar toekomstige echtgenoot ertoe kunnen leiden dat je beste vriendin zich tegen jullie vriendschap keert, al helemaal als ze effectief in het huwelijksbootje stapt. "Helaas gaat dit gesprek vaker verkeerd dan goed en lijdt de vriendschap er bijna altijd onder. Maar soms is het beter om je vrienden onvoorwaardelijk te steunen, vooral als ze een moeilijke periode voor de boeg hebben. Uiteindelijk zullen ze inzien dat ze je nodig hebben", zegt Harrison.

Luister naar haar

De kans is groot dat ze alreeds op eigen houtje tot de conclusie kwam dat hij wellicht niet haar ware is. Onthoud dat dit een tweerichtingsgesprek zou moeten zijn, niet de uitgelezen kans om haar op het hart te drukken dat ze een foute keuze maakt. "Ga er in eerste instantie niet vanuit dat je vriendin dezelfde dingen denkt of voelt als jij bij haar aanstaande huwelijk. Als zij desondanks jouw bezorgdheid er toch voor kiest om in het huwelijksbootje te stappen, is dat haar goed recht en moet jij dat gewoon accepteren. Doe je dat niet, dan loop je natuurlijk het risico dat jullie vriendschap daar de gevolgen van zal ondervinden", besluit Chertoff.