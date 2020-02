Wat als cupido raak schiet op de werkvloer? Zo ga je er (niet) mee om Liesbeth De Corte

19 februari 2020

09u14 0 Seks & Relaties De vonk die overspringt bij het koffiezetapparaat of op de wekelijkse borrel. Het gebeurt vaker dan je denkt. Kijk maar naar De vonk die overspringt bij het koffiezetapparaat of op de wekelijkse borrel. Het gebeurt vaker dan je denkt. Kijk maar naar Lies Vandenberghe en Maarten Breckx : ze leerden elkaar kennen bij VTM Nieuws en worden binnenkort directe collega’s. Ook volgens seksuoloog en relatietherapeut Mieke Mievis kan een relatie op kantoor best, op voorwaarde dat je er goed mee omgaat.

Een goede balans vinden tussen werk en privé is sowieso moeilijk, laat staan als je gevoelens hebt voor een collega. Toch komt dat vaak voor. “Maar liefst 17% van alle relaties zijn gestart op de werkvloer. Dat zijn er dus een heleboel”, vertelt seksuoloog en relatietherapeut Mieke Mievis. Al is ze niet verrast door het hoge cijfer. “Als we jong zijn en nog studeren of in de jeugdbeweging zitten, is de kans groot dat je daar je vlam tegenkomt. Maar wat als je ouder bent? Waar loop je dan nog een potentiële partner tegen het lijf? Dat is moeilijker, want je hebt al een vaste vriendenkring en vaste hobby’s. Als je na je dertigste nieuwe mensen leert kennen, gebeurt dat vaak via je werk. Het is dus niet onlogisch dat je daar ook de liefde van je leven vindt."

Daar komt nog eens bij dat je vaak dezelfde interesses en gemeenschappelijke raakvlakken hebt. “Dat zorgt voor een onmiddellijke klik”, zo gaat Mievis verder. “Bovendien heb je altijd een gespreksonderwerp: de inhoud van je job, maar ook de collega’s, de sfeer op kantoor, de baas, de gemeenschappelijke vijand ... Dat werkt verbindend. Als kers op de taart spendeer je ook gewoon veel tijd samen.”

Eén van de twee moet weg ...

Wat als je een oogje hebt op je collega - of nog straffer: je baas? Is het een slim idee om toe te geven aan die gevoelens? Mievis: “Ik zie daar geen graten in, zolang je beseft dat een relatie op het werk consequenties heeft. Dat is zeker het geval bij een machtsverhouding. Veel bedrijven hebben daar beleidsregels over: één van de twee moet dan naar een ander team of van werk veranderen.”

... of je moet het slim aanpakken

Koppels die aan de slag zijn als naaste collega’s moeten niet per se schuiven met hun jobs. Al zijn er wel andere zaken waar ze rekening mee moeten houden om de goede sfeer thuis én op het werk te bewaren. Zo moet je vermijden dat je alles samen doet. Alles onafscheidelijk doen - opstaan, naar het werk pendelen, lunchen, pauze nemen, weer naar huis rijden en daar onder de wol kruipen - is geen goed idee. “Dat is niet gezond”, waarschuwt Mievis. “Probeer om een aantal zaken gescheiden te houden. Ga bijvoorbeeld apart lunchen. Al is het maar uit respect voor de andere collega’s.”

Over collega’s gesproken: wat doe je het best? Vertellen dat jullie hoteldebotel zijn, of toch maar stiekem achter de schermen de relatie onderhouden? “Ik raad aan om er open over te praten. Verzwijgen is geen goed idee. Wanneer liefde in de lucht hangt, hebben mensen dat meestal door.” Met andere woorden: het is beter om eerlijk te babbelen, anders is de kans groot dat er achter jullie rug geroddeld wordt. En dat wil je toch ook niet? “Duidelijk uitspreken wat er gaande is, maakt alles gewoon makkelijker”, stelt Mievis.

Hou je ruzies privé

Toch moet je opletten dat je niet té openhartig bent. Want ja, als je een discussie hebt met je lief, kan je moeilijk op kantoor je hart luchten, ook al is dat nog zo verleidelijk. “Je collega’s gebruiken als klankbord voor je echtelijke perikelen is niet netjes. Het zet je partner immers in een ander daglicht bij de rest. Na twee dagen is jullie ruzie misschien opgelost, maar dan is het kwaad geschied. De helft van het bureau is op de hoogte van een aantal zaken die je partner liever niet wou vertellen.”

Kortom, is je partner een vieze sloddervos die overal ondergoed en sokken laat slingeren, de afwas laat schimmelen en haar in het doucheputje verzamelt? Dat hou je beter voor jezelf. Zeker als de ambras nog gaande is. “Probeer gekibbel niet tijdens de lunch op te lossen. Anders riskeer je de sfeer op het werk compleet te verzuren. Mijd elkaar die dag een beetje, en pik ‘s avonds de draad van de discussie opnieuw op in de veilige omgeving van jullie huiskamer.”

Als je rekening houdt met die tips, blijft de invloed van de relatie op het werk beperkt. Zolang het mooie liedje blijft duren, tenminste. Want ‘ze leven nog lang en gelukkig’ is jammer genoeg niet altijd realiteit. “Besluiten jullie om uit elkaar te gaan, dan wordt het iets lastiger. Probeer het op een deftige en amicale manier af te sluiten, zodat je een zekere sereniteit kunt bewaren op de werkvloer. In dat geval hoeft het einde van je relatie niet het einde van je carrière te betekenen.”