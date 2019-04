Wanneer wordt flirten vreemdgaan? 6 tekenen dat je te ver bent gegaan

Die flirterige knipoog naar die ene collega of dat 'X'-je aan het einde van een berichtje naar een oude vriend. De grens tussen flirten en emotioneel bedrog is flinterdun. Je gedrag betekent niet noodzakelijk dat je je seksueel of emotioneel aan iemand anders wil binden, maar als je een van deze zes alarmsignalen opmerkt, ben je misschien wel een stapje te ver gegaan.

1. Je bent bang om je partner te vertellen over de persoon met wie je flirt

Dingen verbergen voor je partner is uiteraard nooit goed, maar het is belangrijk om jezelf af te vragen waarom je iets verzwijgt. Vertel je niets over je flirterige gedrag met die ene barman omdat je er zelf geen waarde aan hecht of omdat je bang bent voor de reactie van je partner? “Als je het niet durft te vertellen aan je partner, dan ben je waarschijnlijk te ver gegaan”, vertelt professor psychologie Susan Krauss Whitbourne. Het betekent niet per se dat je bent vreemdgegaan, maar echt een goed teken voor je relatie is het ook niet. “Als iemand zijn partner bedriegt, dan wordt het vertrouwen geschaad”, vertelt relatie-expert Terri L. Orbuch. “Zodra je opmerkt dat je flirterige gedrag het vertrouwen dat jij en je partner in al die jaren opgebouwd hebben schaadt, is het waarschijnlijk tijd om ermee te stoppen.”

2. Je zoekt bij die andere persoon emotionele steun en verbinding

Als je al maanden met een collega of vriend flirt, maar de gesprekken blijven oppervlakkig, dan is er meestal niets meer aan de hand. Maar als je emotionele steun of verbinding zoekt bij die persoon in plaats van bij je partner, dan ben je de grens overgestoken van flirten naar emotioneel bedrog volgens Orbuch. “Het is helemaal oké als je partner niet de eerste is bij wie je je frustraties uit, je verdriet deelt of als je gewoon even moet ventileren, maar als je echt emotionele steun nodig hebt, moet je partner iemand van de eerste personen blijven bij wie je terechtkan. Doe je dat bij degene met wie je flirt, dan moet je waarschijnlijk even stilstaan bij je relatie en over hoe je verder wil.”

3. Je vertelt hem of haar dingen waar je partner geen weet van heeft

“Als je bepaalde dingen onthult die je nog nooit aan je partner vertelde, dan kan je dat zien als emotioneel vreemdgaan”, vertelt Orbuch. Dat je dingen vertelt aan de persoon met wie je flirt, betekent vaak dat je je ofwel op fysiek ofwel op emotioneel vlak sterker aangetrokken voelt tot die persoon dan tot je partner. “Mensen voelen zich aangetrokken tot andere mensen. Dat betekent niet dat je een slechte persoon bent of dat je relatie verschrikkelijk is”, vertelt Whitbourne. “Maar het betekent wel dat je je moet afvragen: wat heeft of geeft die persoon mij dat mijn partner me niet kan bieden én is het echt de moeite om dat na te streven?”

4. Je flirt voortdurend

Als je aan wat Whitbourne ‘chronisch flirten’ noemt doet, ben je volgens haar waarschijnlijk niet klaar voor de toewijding en intimiteit die een langdurige relatie vereist. “Je gedrag in het verleden en je huidige gedrag voorspellen je toekomstige gedrag. Ben jij nu al volop aan het flirten, dan is het dus beter om een einde te maken aan je relatie voordat je partner nog meer in jullie relatie investeert.”

5. Je hebt inside jokes met de persoon met wie je flirt

Het klinkt misschien onschuldig om een inside joke te delen met een collega of vriend, maar als je in een relatie zit kan dat voor problemen zorgen. “Inside jokes hebben met de persoon met wie je flirt is een ander teken dat het flirten de serieuzere richting opgaat omdat het een soort van band creëert waarbij je andere mensen uitsluit, wat uiteraard erg pijnlijk kan zijn voor je partner”, aldus Whitbourne.

6. Je betrapt jezelf erop dat je meer aan de andere persoon denkt dan aan je eigen partner

Als je lichamelijk bij je partner bent, maar emotioneel bij iemand anders, dan begeef je je op glad ijs. Op zich is het erg normaal dat je je aangetrokken voelt tot iemand anders of er zelfs gevoelens voor hebt, maar je moet je er wel tegen kunnen verzetten. “Als je je gevoelens niet kan tegenhouden, dan moet je eens grondig stilstaan bij je relatie en welke je richting je uit wil”, vertelt Whitbourne.

Als je toch te ver bent gegaan

Doe niet alsof het niet gebeurd is. De eerste stap is om aan jezelf toe te geven dat je te ver bent gegaan, de tweede om uit te zoeken waarom het gebeurde. Whitbourne raadt aan om je even voor te stellen hoe je toekomst eruit zou kunnen zien als je voor je flirt zou gaan. De kans is groot dat je merkt dat het niet de moeite waard is om je huidige relatie op te geven. Vervolgens adviseert ze om eerlijk te zijn tegen je partner, zodat jullie samen kunnen werken aan naar wat je op zoek was bij die andere persoon.

Orbuch zegt dat het ook een goed idee kan zijn om flirtregels- en grenzen af te spreken waar jullie je allebei goed bij voelen. Het kan zijn dat je je gedrag moet veranderen of moet inboeten aan vrijheid, maar rekening houden met wat je partner wel of niet van streek maakt of zijn of haar gevoelens in het algemeen is een van de belangrijkste dingen om je relatie sterk te houden.