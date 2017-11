Waarom zoveel mensen vreemdgaan, volgens een relatietherapeut SV

10u50

Bron: Independent 0 Thinkstock Seks & Relaties Het leven is geen ponykamp, relaties zijn dat evenmin. Maar liefst één volwassene op vijf krijgt wel eens te maken met overspel, wat het traditionele ideaal van de monogame relatie behoorlijk op de helling zet. Maar hoe kan het eigenlijk zo ver komen? Relatietherapeute Dee Holmes geeft uitleg.

"Overspel is niet iets dat vooral bij mannen of vrouwen voorkomt," legt ze uit. "Iedereen kan vreemdgaan. wel is het zo dat mannen meestal met collega's het bed induiken, terwijl vrouwen eerder binnen hun vriendenkring blijven." Maar hoe komt dat dan?

Wraak

"Voor sommige mensen is overspel een soort van wraak," aldus Holmes. "Het kan zijn dat hun partner vaak in het buitenland zit voor het werk, of gewoon erg veel werkt, waardoor ze het gevoel hebben dat ze te weinig aandacht krijgen. Vreemdgaan is dan een manier om zelf de teugels weer in handen te nemen. Eigenlijk is deze vorm van overspel een schreeuw om aandacht en een duidelijk signaal dat de communicatie tussen beide partners verstoord is."

Seksuele bevrediging

"Wanneer je als koppel nog zelden met elkaar vrijt, of wanneer er andere problemen spelen in de slaapkamer, is het niet zo heel verwonderlijk dat één van beide partners die seksuele bevrediging na verloop van tijd elders gaat zoeken. Dit is een veelvoorkomende oorzaak van overspel, al gaat het meestal wel hand in hand met andere factoren, zoals een gevoel van verwaarlozing

Opportuniteit

"Voor sommigen is vreemdgaan een manier om hun leven weer wat spannender te maken, bijvoorbeeld omdat er sleur zit in de relatie. Overspel brengt weer wat spanning en passie in hun leven, ongeacht wie ze daarmee kunnen kwetsen. Bovendien bestaan er nu eenmaal mensen voor wie relaties gewoon een spelletje zijn, zij zien ontrouw gewoon als een leuke opportuniteit. Ook mensen die vreemdgaan uit verveling of nieuwsgierigheid vallen in deze categorie."

Onzekerheid

"Ook de onzekerheid van één van beide partners kan een rol spelen in overspel. Dat kan gaan van een slecht zelfbeeld tot onzekerheid over hun carrière of zelfs leeftijd. Het is niet ongebruikelijk dat het verlangen om 'weer jong te zijn' leidt tot overspel. Een affaire met iemand die jonger is, zorg ervoor dat je je zelf weer jong en jeugdig voelt."

Regelmatig overspel

"Helaas kunnen sommige mensen nu eenmaal niet om met monogamie, en zullen ze altijd een manier vinden om vreemd te gaan. Dat kan aan een heleboel zaken liggen. Bijvoorbeeld bindingsangst, maar ook seksverslavingen of problemen met intimiteit. Kortom: het concept van één partner voor de rest van je leven gaat er bij hen nu eenmaal niet in"

Betekent overspel automatisch het einde van je relatie?



Volgens relatietherapeute Esther Perel niet. De Antwerpse psychologe, die momenteel in de Verenigde Staten woont, heeft net een nieuw boek geschreven, The State of Affairs, Rethinking Infidelity', en gelooft dat een breuk niet de enige optie is wanneer één van beide partners vreemdgaat.

"Uiteraard moeten mensen dat voor zichzelf uitmaken, maar een scheiding is niet altijd de beste optie. Een scheiding rukt een hele familie uit elkaar, op een bepaald punt in je relatie gaat het niet meer alleen om het koppel zelf, maar zijn er nog heel veel andere mensen bij betrokken. Bovendien komen sommige koppels zelfs sterker uit zo'n situatie dan voorheen. Ze zijn eerlijker tegen elkaar, hun band gaat dieper dan ervoor, precies omdat ze eindelijk de moed hebben gevonden om het probleem aan te pakken."