Waarom zijn sommigen romantisch en anderen absoluut niet? Liesbeth De Corte

20 augustus 2019

Augustus is 'Romance Awareness Month': het ideale moment om je partner te verrassen met een boeket bloemen of een bed vol rozenblaadjes. Op voorwaarde dat je lief ervan houdt, tenminste. Waarom vallen sommigen in zwijm bij een romantisch gebaar, terwijl anderen hiervan gruwelen?

“Zonder romantiek is er van liefde geen sprake.” Het citaat van de Nederlandse schrijver Jan Greshoff kan twee mogelijke reacties teweegbrengen: de buitenste hoeken van je mond krullen zich langzaam omhoog tot een gelukzalige glimlach, of je begint geërgerd met je ogen te rollen. Want romantische zieltjes vinden een diner met kaarslicht het summum van de liefde. Anderen vinden er niets aan. Hoe komt dat eigenlijk?

Sprookjes en Disney

“Eerst en vooral moet je weten dat je romantiek niet kunt samenvatten in één definitie", reageert klinisch seksuologe, psychologe en relatietherapeut Chloé De Bie. “Door romantische films en Disney gaan we vaak uit van het tegenovergestelde. We zijn allemaal opgegroeid met sprookjes over de prins op het witte paard. Over de liefde die alles overwint. Dan is het niet moeilijk dat we een stereotype visie hebben op romantiek. Maar eigenlijk is het gewoon een uiting van je liefde voor je partner. Een mooi gebaar waarmee je toont dat iemand belangrijk voor je is. En die invulling is voor iedereen anders. Ik zou het fantastisch vinden moest m’n partner me trakteren op een uitstap naar een musical, maar ik ken veel mensen die zoiets niet plezierig zouden vinden.”

Mensen die beweren dat ze niet romantisch zijn, hebben het dus bij het verkeerde eind. De Bie: “Eigenlijk houdt iedereen van romantiek. Het moet gewoon op een andere manier ingevuld worden. De ene vrouw zal dolgelukkig zijn als ze thuiskomt en er staan overal kaarsjes uitgestald. Een andere echtgenote gaat liever samen met haar man naar een motorcrosswedstrijd kijken.”

Liefde, spaghetti en puppy’s

Een betere vraag is dus waarom die invulling van romantiek verschilt van persoon tot persoon. Waarom loopt de ene graag hand in hand op straat? En gaan de haren bij anderen rechtstaan als ze een koppel op straat zien zoenen? Volgens De Bie is er jammer genoeg geen klinkklaar antwoord. “Waarom eet iemand graag spaghetti, en iemand anders niet? Waarom vindt iemand puppy’s schattig, terwijl iemand anders schrik heeft van honden? Dat hangt simpelweg af van je persoonlijkheid.”

Idealiter zit een koppel op dezelfde lijn, maar in realiteit is dat niet altijd het geval. Zo is het mogelijk dat een man veel nood heeft aan bevestiging van z’n liefde, terwijl zijn vriendin daar geen behoefte aan heeft. “Dan zit er maar één ding op: je moet op zoek gaan naar de gulden middenweg. Daarbij is het belangrijk dat je openlijk praat over je verwachtingen en wensen. We gaan er vaak vanuit dat onze partner onze gedachten kan lezen en spontaan weet wat we willen. Maar dat klopt uiteraard niet.”

De Bie: “In mijn praktijk bots ik vaak op hetzelfde clichébeeld: de vrouw die klaagt over haar man. Dat komt ook omdat films steeds hetzelfde beeld naar voren schuiven. Het is nagenoeg altijd het mannelijke personage dat een romantisch gebaar moet maken om het hart van de vrouw te winnen. Maar je moet natuurlijk alle twee water bij de wijn doen.”

De boodschap: praat dus met elkaar. Zeg niet tegen je partner dat ‘ie attenter moet zijn. Laat in de plaats concreet weten wat je mist: af en toe verrast worden met een boeket bloemen, samen wat vaker naar concerten gaan of eens met z’n tweetjes koken.

Alarm instellen

Nog een misvatting is dat romantiek altijd spontaan moet zijn. “Dat is opnieuw de fout van romcoms en bepaalde media”, weet de relatietherapeut. “Ze hebben het idee gecreëerd dat het leven en de liefde vanzelf gaat. Opnieuw: dat is nonsens. Je koopt geen boeket bloemen omdat je overrompeld wordt door passionele gevoelens. Het echte leven is géén romantische film, maar een aaneenschakeling van drukke momenten. We zetten onze kinderen af bij de crèche, moeten vergaderen op het werk en gaan vervolgens in de namiddag even een uurtje naar de fitness. Ondertussen eisen sociale media ook nog onze aandacht op. Op die manier is er geen tijd meer om je even te vervelen en na te denken wat je kan doen om je partner te verrassen.”

De tip van De Bie? Stel een alarm in op je telefoon, net zoals je een afspraak bij de tandarts zou inplannen. “Bekijk het als een herinnering om attent uit de hoek te komen. Laat een post-it met een lieve tekst achter, organiseer een picknick of ga samen fietsen. Zolang het maar iets is waar jij je partner een plezier mee doet.”