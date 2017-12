Waarom zien we zo weinig veilige seks op televisie? ND

17u45

Bron: BBC Health 0 rv Smith en Cece in "New Girl" na een (veilige?) vrijpartij Seks & Relaties Als personages uit televisieseries echt bestonden, zouden ze al lang zwanger zijn of met een variëteit aan soa's rondlopen: slechts in 0,02% van de seksscènes in populaire televisieshows wordt expliciet een condoom gebruikt. Frappant, zo vindt de Britse seksvlogster Hannah Witton, die vindt dat het anders kan.

Dat je voor een veilige vrijpartij een condoom nodig hebt, lijkt een evidentie. Maar wanneer zag jij voor het laatst veilige seks op televisie, vraagt seksvlogster Hannah Witton zich in een video voor BBC af. Een studie uit 2017 van de University of Carolina weet het antwoord. Uit een analyse van populaire series zoals Orange is the New Black, True Blood, House of Cards en Gossip Girl, blijkt dat in slechts 0,02% van de seksscènes duidelijk een condoom wordt gebruikt.

Normalisering

Moeten we alarm slaan uit vrees voor copycatgedrag, of valt het allemaal wel mee? Hannah Witton vroeg het aan psychologe Dr. Rosie Webster van het Centre for Behaviour Change. "Ons gedrag wordt gestuurd door wat we zien in onze omgeving. Als we op televisie zien dat mensen geen condoom gebruiken of niet praten over veilige seks, dan wordt dat soort gedrag genormaliseerd. Op die manier krijgen mensen sneller de neiging om dat soort gedrag te kopiëren."

Gouden condooms

"Televisieshows zijn nu eenmaal glamoureus en een beetje glossy," verdedigt scriptschrijver Simon James Green zich. "Ze gaan over mooie mensen die een mooi leven leiden. Mooi in beeld gebrachte seks, die fantasierijk is en niet zoals in het echte leven, hoort daar ook bij." Al kaatst Witton de bal terug door te opperen dat een heel fancy condoom met een mooie gouden wikkel in dat opzicht wel een alternatief zou kunnen zijn. "Dat moet kunnen," vindt Green. "Maar een televisieshow is natuurlijk geen openbare dienst voor gezondheidsvoorschriften. Want waar trek je dan de grens? Moet je in televisieseries dan ook verwerken dat de personages vijf stukken fruit en groenten per dag moeten eten?"

Witton besluit met een oproep aan regisseurs en scenarioschrijvers om toch het condoom in seksscènes te introduceren. In tussentijd onthouden we vooral dat ze in het echte leven wél een vereiste zijn voor veilige seks.