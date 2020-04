Waarom willen we onze ouders niet over seks horen praten?

Ah, eens goed bijpraten met de vrienden over seks. Er is haast niets gezelliger. Minder gezellig? Dezelfde onderwerpen bespreken met moeder- of vaderlief. “Hangt er geen lippenstift over mijn hele gezicht? Ik was nog even aan het kussen in de wagen”, aan het woord? Kris Jenner tijdens een lunch met haar twee dochters die precies het liefst zo snel mogelijk onder de tafel zouden kruipen. Maar waarom vinden we het nu eigenlijk zo gênant om onze ouders over seks te horen praten? Seksuologe Kaat Bollen legt uit.

Kris Jenner, moeder en manager van zowat de bekendste familie van Amerika, de Kardashians, is niet op haar mondje gevallen. Schaamte? Neen, die emotie raast nooit door haar lijf. Dat wordt ook duidelijk in een nieuwe trailer van hun bekende realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’. Kris komt verward een restaurant binnengelopen terwijl dochters Kendall en Khloé haar opwachten. Niet veel later begint ze vrij te vertellen over hoe ze heel de nacht wakker was, want ja, de dochters weten wel hoe dat gaat. Khloé en Kendall hun honger lijkt als bij toverslag verdwenen te zijn. Maar waarom vinden we het nu eigenlijk zo gênant om over zo'n onderwerpen te praten met onze ouders?

“Net zoals ouders dat van hun kind niet willen weten, willen wij dat omgekeerd van hen ook niet weten”, steekt Bollen van wal. “De reden daarvoor? Omdat we mensen van onze familie nu eenmaal niet als een seksueel wezen beschouwen. Daarom is het incestverbod ook iets dat teruggaat tot in het oude Egypte. Familie wordt niet gezien als iets seksueels. Biologisch gezien zijn daar natuurlijk heel goede verklaringen voor, want inteelt zorgt bijvoorbeeld voor ongezonde nakomelingen. Zeker als de band heel nauw is. Op zich is het dus heel logisch dat we iemand met wie we gerelateerd zijn dus niet als iemand seksueel zien.”

En dat is voor iedereen zo. “Die regel geldt van boven naar onder, van ouder naar kind, maar evengoed van onder naar boven, dus van kind naar ouder. En dat is ook heel normaal. Wat wel belangrijk is, is dat er een beetje openheid gecreëerd wordt. Je hoeft van je ouders niet te weten welke standjes ze verkiezen of hoeveel bedpartners ze hadden. Maar je moet wel open over thema’s kunnen praten. Het moet dus niet persoonlijk getint worden, maar de juiste informatie moet wel gedeeld kunnen worden.”

Ook gênant voor ouders

Dat begint al op jonge leeftijd. Het is belangrijk dat ouders praten over seksuele thema’s. “Wanneer een kleuter zijn lichaam begint te ontdekken of begint te masturberen, dan reageren we daar als ouder vaak gechoqueerd op”, legt Bollen uit. “Dan krijgt een kind vanop een heel jonge leeftijd al snel het gevoel van ‘oei, over deze onderwerpen praat ik beter niet met mama en papa’. En vanaf dan wordt dat taboe eigenlijk geïnstalleerd. Ouders werpen dus eigenlijk dat taboe op, kinderen voelen dat aan en reageren daarop.”

Maar dat taboe heeft wel degelijk een effect op de band tussen ouder en kind. “Er ontstaat eigenlijk een kloof tussen ouder en kind”, legt de seksuologe uit. “En die wordt verder in stand gehouden door de maatschappij. We rekenen bijvoorbeeld op ons scholensysteem voor de seksuele voorlichting. Veel ouders hebben de instelling van ‘oké, de school neemt die taak op zich, dus dat onderwerp moet niet meer aangehaald worden aan de keukentafel.’ Al is dat wél belangrijk.”