Waarom we rond de feestdagen plots onze ex willen sms'en (en of dat wel een goed idee is) Redactie

17u41

Bron: The Washington Post 0 thinkstock Seks & Relaties Terwijl je met moeite groen kan glimlachen als je nicht trots haar verloving aankondigt aan de kerstdis, beginnen die handen te jeuken. Zou je die ex nog eens een sms'je sturen, of beter niet? Psychologen verklaren waarom we tijdens de feestdagen de drang voelen om ex-geliefden weer te contacteren, en of dat al dan niet een goed idee is.

Er zijn verschillende verklaringen waarom je tussen Kerstmis en Nieuwjaar in een vlaag van nostalgie weer aan je vorige liefdes terugdenkt. Dit soort feestdagen bestaat vaak uit tradities en de kans is daardoor groot dat je moet terugdenken aan hoe jullie die dagen vierden. Tel daarbij donkere dagen op waarop je al iets minder sociaal contact hebt en je gaat spiegelen aan andermans "perfecte leventjes" op sociale media. Een vleug melancholie is door al deze factoren niet veraf. Net zoals de drang om te sms'en naar een oude geliefde.

Huwelijksaanzoeken

Volgens seksuologe Logan Lavkoff is het compleet normaal dat deze periode van het jaar voor een emotionele rollercoaster zorgt. "De feestdagen pushen ons richting een soort fantasiebeeld waarbij we denken dat alles gelukzalig is of moet zijn. Als we op dat moment op liefdesvlak niet staan waar we willen staan, dan komt het gevoel van gemis extra hard aan.” Daarenboven is de periode tussen Kerst en Valentijn populair om huwelijksaanzoeken te doen. Iemand naast jou aan feesttafel zien glunderen met een blinkende verlovingsring, helpt dan ook niet echt.

Heimwee naar de schoonfamilie

Zelfs wie al een nieuwe relatie heeft, kan nog de drang voelen opkomen om eens te polsen hoe het nog gaat met een vorige geliefde. Lavkoff: "Soms is het niet specifiek de ex die je mist, maar ook de hele familie daarrond. Sommige mensen voelen zich door een schoonfamilie meer geaccepteerd dan door hun eigen familie, als ze niet echt uit een warm nest komen. Dat komt veel vaker voor dan je denkt, en dan is het heel normaal dat je opnieuw naar die geborgenheid verlangt."

Sms'en of niet?

Maar dat wil nog niet zeggen dat effectief een sms'je sturen een goed idee is. "Opnieuw contact zoeken met een ex kan meer problemen veroorzaken dan zo'n berichtje waard is. Wie weet proberen jullie wel opnieuw iets te beginnen, om er tot slot weer achter te komen waarom jullie nu weer uit elkaar waren gegaan de eerste keer," aldus Levkoff.

Ook therapeut Aida Mandulay raadt aan om dit soort berichtjes met de nodige voorzichtigheid te benaderen. "Stuur je een sms uit eigenbelang omdat je even wat aandacht wil, of ben je echt van plan om opnieuw contact op te nemen? Het is niet zo dat je geen bericht mag sturen, maar vraag je af of het dat wel waard is voor dat kleine beetje extra aandacht. Leg je verwachtingen ook niet hoog over een mogelijk antwoord. Zeker als je al door een lang proces ging om over je ex heen te raken."

Krijg je zelf zo’n berichtje van een oud lief? Ga er dan ook heel voorzichtig mee om. Antwoord kort en beleefd en zorg ervoor dat je in geen geval verwachtingen wekt of flirterig overkomt.

Blijven de feestdagen moeilijk, zoek dan naar manieren om voor jezelf een nieuwe traditie te starten, die verschilt van wat je met je ex-lief deed. Spreek af met vrienden, plan een vakantie of zorg in elk geval voor genoeg activiteiten waardoor je je niet kwetsbaar en eenzaam hoeft te voelen.