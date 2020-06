Waarom we op zwoele dagen meer vrijen (en hoe je het dan koel houdt): “De zon speelt met je hormonen”, zegt seksuologe

Seks & Relaties Het is een feit dat we in de zomer meer seks hebben. Je hormonen onder invloed van de zon, maar ook andere zomerse factoren boosten je goesting, of je nu pro een plakkerig vrijpartijtje bent of niet. Seksuologe Mieke Mievis legt uit hoe dat werkt en hoe je hete seks toch koel houdt. “IJsblokjes zijn te veel gedoe.”

Deze week is hot, hot, hot en dan hebben we het niet alleen over de temperatuur. Genoeg aanwijzingen tonen aan dat we in deze zwoele tijden met z’n allen meer het bed in duiken. “We merken bijvoorbeeld dat de verkoop van condooms toeneemt in de hetere maanden”, zegt seksuologe Mieke Mievis van Therapeutisch Centrum Ternat. “En er worden meer soa’s gemeld in de ziekenhuizen.” Dat stelde ook een Amerikaans onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen vast: de piek viel daarbij vooral in augustus.

Allerlei zomerse factoren

Maar we kunnen het fenomeen niet rechtstreeks toeschrijven aan de hitte, zegt Mievis. Het is bijvoorbeeld niet zo dat inwoners van warmere landen meer seks hebben. Want na Griekenland en Brazilië staan Rusland en Polen in de top vier van seksueel meest actieve landen, volgens Statista. Het is wel zo dat warmte ons meer geconnecteerd doet voelen dan koude. Zo stelde een experiment van Yale University vast dat wie een warm drankje vasthoudt, warmere gevoelens koestert voor andere personen. En een andere Amerikaanse studie observeerde dat wie zich sociaal uitgesloten voelt, het kouder heeft. “Temperatuur heeft dus wel degelijk een invloed op ons gevoel van intimiteit”, zegt Mievis.

“Maar dat we bij zomerse temperaturen meer seks hebben, is eerder te wijten aan de zomer en een aantal factoren die specifiek dan van tel zijn”, vult ze aan. “De redenen waarom we seks hebben zijn sowieso variabel en talrijk. Onderzoekers van de University van Texas noteerden er zo’n 237. Die zijn onder te brengen in drie categorieën: biologische factoren (denk aan ‘ik ovuleer’), psychologische factoren (‘ik wil stress aflaten’) en sociale factoren (‘ik wil populair zijn’). In de zomer spelen die allemaal mee, maar vooral je hormonen – een biologische factor – spelen een hoofdrol.”

Meer zweet = meer zin

Dat je hormonen ’s zomers meer in de mood zijn, is een feit. Ten eerste omdat meer zon voor meer vitamine D zorgt. “Dat geeft op zijn beurt meer serotonine, het gelukshormoon”, zegt Mievis. “En als je je mentaal goed voelt, heb je meer goesting.” Zonlicht haalt ook het melatoninegehalte in ons lijf naar beneden, a.k.a. het hormoon dat slaperig maakt. “Melatonine onderdrukt doorgaans het testosteron en oestrogeen in ons bloed, om te voorkomen dat we voor een vrijpartijtje zouden kiezen in plaats van een slaappartijtje. ’s Zomers wordt onze seksuele zin dus minder onderdrukt.” En feromonen spelen ook mee: die chemische ‘verleiders’ stoten we uit via zweet. En laten we in hete tijden nu net meer zweten.

“Het sociale aspect van zomerse dagen is ook erg belangrijk”, zegt Mievis. “We komen meer buiten, ontmoeten meer mensen. Dus de kans dat je iemand ontmoet met wie je seks wil, is groter.” En we hebben doorgaans meer vakantie, zijn dus ook minder vermoeid of gestresseerd en hebben meer vrije tijd, allemaal zaken die onze goesting ten goede komen. We zien ook meer bloot op straat, maar dat speelt volgens Mievis niet mee. “In het begin van de lente zien we dat effect wel: dan lopen mannen hitsiger naarmate vrouwen meer bloot tonen. Maar dat effect verdwijnt zodra er gewenning aan dat bloot optreedt.”

Skip missionarishouding

Voel je de goesting op warme dagen als deze, maar houdt het vooruitzicht van een plakkerig zweetfestijn je tegen? No worries, met wat inventiviteit kan je het relatief koel houden tijdens een stomende vrijpartij. “Je hoeft niet met ijsblokjes of natte handdoeken in bed te duiken”, zegt Mievis. “Dat is vooral een gedoe en seks moet net simpel en hersenloos blijven.” Je kan beter creatief zijn met de locatie, vindt ze. “Laat dat hete bed voor wat het is en duik bijvoorbeeld samen de douche of – als je dat hebt – het zwembad in. Of pak elkaar tegen de frisse muur, op de grond, op het koele keukenblad of op tafel. En skip de missionarishouding, maar doe het op z’n hondjes. Zo kan er nog wat frisse lucht doorheen”, lacht ze.

