Waarom we het zo ongemakkelijk vinden als mensen in het openbaar kussen TVM

11 januari 2019

08u37

Waarom we het zo ongemakkelijk vinden als mensen in het openbaar kussen

11 januari 2019

08u37

In romantische komedies gebeurt het à volonté, maar in het echte leven moeten veel mensen niets van kussen en knuffelen in het openbaar weten. Ze willen het niet zelf doen, maar vinden het ook verschrikkelijk ongemakkelijk om te zien bij anderen. Hoe komt dat?

Sta je aan de bushalte te wachten, begint een koppetje naast je plots de binnenkant van elkaars mondhoeken te verkennen. Ongemakkelijk schuif je opzij, rollend met je ogen en al mompelend dat ze beter een kamer kunnen huren. Natuurlijk vindt zeker niet iedereen publieke tekenen van affectie ongemakkelijk, maar voor veel mensen voelt het bijna even vervelend aan als met je ouders een seksscène op tv kijken.

Volgens dokter Chloe Carmichael hangt veel af van het gezin waarin je bent opgegroeid. Aan Elite Daily legt ze uit dat als je het gewend bent dat je ouders elkaar in het openbaar regelmatig kussen en knuffelen, je er waarschijnlijk ook minder problemen mee hebt als je het bij anderen ziet. Ook hangt (helaas) veel af van wie er aan het kussen is. Uit een studie uit 2014 bleek dat 95% van alle heteroseksuele deelnemers het niet erg vindt dat een heterokoppel elkaar een kus geeft op de wang. Amper 55% vond dat ook oké bij homoseksuele koppels.

Maar als het van Gwendolyn Seidman, psychologe en professor aan de Albright University, afhangt, heeft je tolerantie voor affectie in het openbaar vooral te maken met je persoonlijkheid. “Mensen die veel dingen vies vinden, denk aan insecten of seksuele taboes, zullen het er vaker moeilijk hebben dan mensen die weinig zaken vies vinden.” Ook wie het moeilijk heeft om zich te hechten of binden in een relatie, heeft het er volgens Seidman doorgaans moeilijker mee. “Zij vinden het vaak onnodig of extravagant als iemand kust of knuffelt in het openbaar”, aldus de psychologe aan Tonic Vice.

Daarnaast wijst ze erop dat we het gedrag van anderen altijd vergelijken met ons eigen gedrag in een soortgelijke situatie. “Mensen veroordelen anderen op basis van zichzelf”, legt Seidman uit. Als je zelf met andere woorden nooit iemand aan een bushalte zou kussen, zal je dat gedrag van anderen ook sneller veroordelen. Zeker als je vindt dat het koppel in kwestie erin overdrijft.

Maar of je er nu van houdt of niet, het is belangrijk om te onthouden dát we elkaar mogen kussen en knuffelen in het openbaar. In veel landen is dat anno 2019 immers nog altijd verboden. Hoe ongemakkelijk je er dus ook van wordt, leven en laten leven is de boodschap.