Waarom vrouwen sneller verdikken dan mannen (en wat je er kan aan doen) ND

09u49 3 thinkstock Seks & Relaties Jij moet nog maar naar een koekje kíjken of je komt al een kilogram bij. Terwijl je mannelijke wederhelft schaamteloos pizza kan binnenwerken, zonder een merkbaar verschil op de weegschaal. Herkenbaar? Het zit niet tussen je twee oren. Biochemicus Sylvia Tara bekijkt in haar boek "Waarom de één wel dik wordt en de ander niet" vet langs wetenschappelijke kant, en verklaart daarin onder meer waarom dames harder met de weegschaal worstelen dan heren.

Een trage stofwisseling, 'slechte' genen of een jaartje ouder worden: het zijn niet zomaar flauwe excuses van mensen die een paar kilo's extra meeslepen. De Amerikaanse biochemicus Sylvia Tara legt in haar boek "Waarom de één wel dik wordt en de ander niet - de wetenschap achter vet" met een wetenschappelijke basis uit waarom sommige mensen makkelijker vet lijken op te slaan dan anderen.



Ons lichaam wil vet opslaan

We weten allemaal dat je in principe kan afslanken door gezonder te eten en meer te sporten. Maar als het zo eenvoudig in elkaar zat, dan lagen de obesitascijfers wereldwijd zo hoog niet. Bovendien werkt ons lichaam ons tegen als we gewicht willen verliezen, schrijft de biochemicus. In lang vervlogen tijd was vet een ideale buffer voor periodes waarin we minder makkelijk aan voedsel konden komen. Die biologische reflex heeft ons lichaam nog altijd, waardoor onze lijven tegenwerken als we van wat vetrolletjes hier en daar af willen. Slagen we er uiteindelijk wél in wat kilo's te verliezen, dan zal ons lichaam in een soort overlevingsreflex er alles aan doen om terug te keren naar dat oude gewicht, aldus Tara.

Afgevallen? Dan zal je lichaam er alles aan doen om je oude gewicht terug te bereiken

Lees ook Gezonde voornemens hou je gemiddeld maar 12 dagen vol, zo lukt het wel beter

Meer vet om zwanger te raken

Dat dames nog net iets vaker worstelen met het verliezen van enkele kilo's, is ook geen toeval, zo legt Sylvia Tara in één van de hoofdstukken uit. Een confronterende conclusie van haar research naar het thema: niet alleen kunnen mannen over het algemeen 51% meer kilocalorieën opnemen dan vrouwen, dames zetten voedingsstoffen ook veel makkelijker om in vet in het lichaam. Een mannenlijf bestaat uit meer spier- en botmassa, waardoor ze kilocalorieën sneller verbranden en minder vet opslaan. De verklaring voor dit verschil zit hem in hormonen en biologische factoren, legt Tara uit. Vet geeft ons lichaam het signaal dat er voldoende voedsel is om je menstruatie te krijgen en dus ook zwanger te raken. Of je er nu blij mee bent of niet: die extra kussentjes rond onze billen en heupen zorgen ervoor dat we kinderen op de wereld kunnen zetten.

Die extra kussentjes rond onze billen en heupen zorgen ervoor dat we kinderen op de wereld kunnen zetten

Meer honger na het sporten

Een beetje meer sporten dan maar om die overtollige kilo's eraf te krijgen? Prima idee, want vrouwen verbranden tijdens duursporten meer vet, waar mannen eerder koolhydraten en eiwitten verbranden. Goed nieuws, toch? Niet helemaal. Het nadeel daaraan is dat wij als vrouwen biologisch gezien de neiging hebben om meer te eten na het sporten. De hoeveelheid hongerhormoon stijgt na het sporten bij vrouwen veel meer dan bij mannen, vooral bij inspanningen waarbij je meer dan 400 kcal verbrandt. We compenseren met andere woorden al dat bewegen achteraf met extra calorieën, waardoor al dat sporten wel eens een nuloperatie kan worden. Calorieën die we ook nog eens efficiënter opslaan onder vorm van vet.

Vrouwen hebben na het sporten biologisch gezien de neiging meer te eten

Hoe ben je vet dan wel te slim af?

Raak je stilaan ontmoedigd en heb je de neiging om dat sport- en eetschema in de vuilnisbak te gooien? Dat is nu ook weer niet nodig, want Tara trakteert in haar boek op enkele concrete tips om de moed niet op te geven.



- Wees je bewust van die grotere honger na het sporten. Als je weet dat je als vrouw geneigd bent meer te eten na een inspanning, kan je hier zelf op anticiperen. Toch te veel last van vreetbuien? Zorg dan voor sportieve activiteiten waarbij je niet meer dan 400 kcal per keer verbruikt, waardoor het hongerhormoon niet piekt na het sporten.



- Geef niet zomaar op. Vrouwen hebben volgens Tara sneller de neiging om na één koekje meteen een heel pak op te eten, "want het is toch al om zeep". Een zwart-wit denkpatroon waar mannen veel minder mee kampen. Hou vol en laat de moed niet zomaar zakken bij de eerste de beste tegenslag.



- Ga voor realistische doelen. Dames zijn vaak te perfectionistisch op vlak van gewichtsverlies, aldus Tara, en willen opnieuw in hun trouwjurk passen of meteen een sixpack. Eet gezond en beweeg voldoende in de eerste plaats om gezond te blijven, en gebruik 'afvallen' niet als eerste motivatie.



- Vergeet geen krachttraining. Door meer spiermassa op te bouwen, zal je net als mannen ook in rust meer calorieën verbruiken. Wie enkel aan cardiotraining doet zal minder vet verbranden in rusttoestand.



- Wees alert voor emo-eten. Tara citeert in haar boek een psycholoog die aangeeft dat vrouwen vaker met eetproblemen kampen, omdat ze eten aan emoties koppelen. Als mannen te veel eten, hebben ze gewoon te veel gegeten. Vrouwen eten omdat ze verdrietig zijn, stress hebben of zich niet goed in hun vel voelen. Wees je bewust van die emotionele triggers, en leer hoe je daarmee kunt omgaan.

Meer weten over hoe onze leeftijd, onze genen en andere factoren bepalen of we makkelijker dik worden? En wil je nog meer tips lezen over hoe je dat vet toch te slim af kan zijn?



'Waarom de één wel dik wordt en de ander niet' van Sylvia Tara is uitgegeven bij Spectrum en voor 19,99 euro te koop in de boekhandel of online.

rv