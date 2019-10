Waarom vinden we het zo moeilijk om over seks te praten met onze ouders? Margo Verhasselt

30 oktober 2019

James Cooke vertelt in 'Het Huis' over hoe hij na zijn eerste seksuele ervaring meteen naar zijn mama belde. Iets wat niet door veel mensen gedaan wordt. Wat we tussen de lakens doen, houden we liefst privé en hangen we niet graag aan de neus van moeder- en vaderlief. Maar waarom is het eigenlijk zo gênant om over seks te praten?

Ah, de bloemetjes en de bijtjes. Is er een gesprek dat liever vermeden wordt tussen ouder en kind? Laat me even antwoorden in uw plaats: ik denk het niet. Het is een bekend scenario voor heel wat jongvolwassenen: je zit gezellig voor de buis een film te kijken met je ouders en plots speelt er zich een hevige seksscène af op je scherm. De eerste reactie: vooral geen oogcontact maken en doen alsof het je niet interesseert. Maar waarom is het nu eigenlijk zo gênant om over seks te praten in een gezin?

“Vaak heeft het in de eerste instantie met de ouders te maken”, meent seksuoloog Kaat Bollen. “We zien onze kinderen nu eenmaal niet graag als seksuele wezens. Dat geeft ons een ongemakkelijk gevoel.” En dat begint al op erg jonge leeftijd. “Wanneer een kleuter zijn lichaam begint te ontdekken of begint te masturberen, dan reageren we daar als ouder vaak gechoqueerd op”, legt Bollen uit. “Dan krijgt een kind vanop een heel jonge leeftijd al snel het gevoel van ‘oei, over deze onderwerpen praat ik beter niet met mama en papa’. En vanaf dan wordt dat taboe eigenlijk geïnstalleerd. Ouders werpen dus eigenlijk dat taboe op, kinderen voelen dat aan en reageren daarop."

Maar dat taboe heeft wel degelijk een effect op de band tussen ouder en kind. “Er ontstaat eigenlijk een kloof tussen ouder en kind”, legt de seksuoloog uit. “En die wordt verder in stand gehouden door de maatschappij. We rekenen bijvoorbeeld op ons scholensysteem voor de seksuele voorlichting. Veel ouders hebben de instelling van ‘oké, de school neemt die taak op zich, dus dat onderwerp moet niet meer aangehaald worden aan de keukentafel.’ Al is dat wél belangrijk.”

Bollen wijst erop dat kaderen op vlak van seksualiteit erg belangrijk is. “Eén derde van de tienjarige jongens heeft bijvoorbeeld ooit al eens porno gekeken. Dat is niet erg, zoals het maar gekaderd wordt. Wordt daar thuis niet over gepraat? Dan ontbreekt de sturing en kadering die wel echt nodig is. Het is belangrijk dat een kind met zijn ouders over seks kan praten, en ouders moeten daarin het goede voorbeeld geven. Mijn tip: start op een jonge leeftijd, dan vindt een kind dat ook niet raar. Begin niet plots over seks te praten wanneer ze 12 jaar zijn, want dan loop je het risico dat het kind denkt: ‘waar begin jij nu over.’”