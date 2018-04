Waarom veel vrouwen seks hebben met iemand die ze eigenlijk niet aantrekkelijk vinden Timon Van Mechelen

11 april 2018

12u22 5 Seks & Relaties Jonge vrouwen die tussen de lakens duiken met iemand waar ze het eigenlijk niet bij voelen, het is een fenomeen dat blijkbaar meer en meer voorkomt. En dat zou te maken hebben met dating-apps én porno. Althans volgens Joanna Coles, voormalig hoofdredactrice van Cosmopolitan US en Marie Claire, die er een boek ‘Love Rules’ over schreef.

Eind vorig jaar publiceerde het Amerikaanse magazine The New Yorker een kortverhaal ‘Cat Person’ waarin de twintigjarige Margot vertelt dat ze na weken chatten met de 34-jarige Robert seks met hem heeft, ook al voelt ze zich helemaal niet tot hem aangetrokken. Niet omdat ze zich gedwongen voelt, wel omdat ze hem niet wil kwetsen. Het verhaal werd het meest gelezen stuk van 2017 en vrouwen noemden het op sociale media massaal herkenbaar.

Nu schrijfster Joanna Coles er met ‘Love Rules: How to Find a Real Relationship in a Digital World’ een boek over heeft geschreven, krijgt het thema opnieuw weer veel aandacht. Want waarom hebben (jonge) vrouwen in godsnaam seks met iemand, als ze het niet voelen? Coles ziet een verklaring in het gebruik van dating-apps en het vertekend beeld dat je daardoor kunt krijgen van elkaar.

Vals gevoel van vertrouwen

“Als je veel met elkaar chat online, krijg je een vals gevoel van vertrouwen in de andere persoon,” zegt ze aan The New York Times. “Online is het makkelijk om iemand positief voor te stellen, maar het is pas wanneer je in het echte leven afspreekt en al je zintuigen kunt gebruiken, dat je echt kunt weten of je deze persoon ook daadwerkelijk aantrekkelijk vindt.”

Voor de mannelijke lezers in een kramp schieten; er valt jullie in deze situatie uiteraard niets te verwijten. Dit heeft niets met grensoverschrijdend gedrag of aanranding te maken. Dat vertelt schrijfster en historica Heleen Debruyne ook aan De Morgen. "Die mannen kunnen niet in het hoofd van vrouwen kruipen. Noem het gewoon belabberde seks, geen van beide bedpartners heeft iets misdaan. We mogen dit niet samen gooien met slachtoffers van seksueel geweld. Maar het is niet omdat het geen misdaad is, dat het geen gesprek waard is. En het zegt veel over hoe mannen en vrouwen leren omgaan met seks."

Porno

Een bijkomend probleem is volgens Coles dat de vrees bestaat dat dating-apps vrouwen inwisselbaar maken. En die vrees wordt alleen maar vergroot volgens haar door de nieuwe cultuur waarin tieners hun smartphone om de haverklap controleren, waarbij ze steeds maar één muisklik verwijderd zijn van ‘agressieve porno’.

“Jonge vrouwen hebben hierdoor het gevoel dat ze moeten concurreren met porno,” aldus Coles. “Als ze geen seks hebben, is het makkelijk voor de man om gewoon naar huis te gaan, zich aan te melden op Pornhub en daar te krijgen wat hij nodig heeft”.