Waarom Valentijnsdag eigenlijk niets met romantiek te maken heeft Lore Vanaudenhove Nele Annemans

14 februari 2019

14u08 0 Seks & Relaties Valentijnsdag, voor de romantiek kan je volgens velen geen slechtere dag uitkiezen. Want zeg nu zelf: is er iets romantischer dan urenlang luisteren naar het liefdesgekir van het koppel naast je in dat volgepropte restaurant? Of is er iets leuker dan je een halfuur in een te klein lingeriesetje proppen dat je waarschijnlijk toch al na 5 minuten op de grond gooit? Exact. Dit is waarom valentijn eigenlijk niet zo romantisch is dan het lijkt.

Je doet lekker romantisch ... met de rest van de wereld

Overvolle restaurants en hotels, volgeboekte privésauna's, nee je bent zeker niet de enige die met zijn of haar geliefde op pad is op 14 februari. Valentijn is ook de dag waarop het huwelijksaanzoeken regent. Omdat je jouw speciaal moment graag wilt delen met ... iedereen die ook een beetje verliefd is? Kies je liever niet uit een beperkt menu of zit je niet graag met je knieën tegen die van de persoon aan de tafel naast je, boek dan een avondje uit op eender. Welke. Andere. Dag. Een beetje spontaneïteit kan toch ook geen kwaad?

Je doet lekker romantisch ... met cliché cadeaus

Er wordt verwacht van geliefden, en dan vooral van mannen, dat ze hun liefste op Valentijnsdag verwennen met een 'romantisch' cadeau. Een doos vol chocolade in hartjesvorm, een tijgerstring of een knuffelbeertje, zit daar ook écht iemand op te wachten? De kans is dan ook groot dat zo’n geschenk - oké, oké, buiten de chocolade - al snel ergens stof ligt te vergaren. Het enige voordeel van cliché valentijnscadeaus is dat gadget- en cadeauwinkels ook weer eens wat te doen hebben.

Je doet lekker romantisch ... of toch niet?

Valentijn zorgt er ook voor dat veel singles zich, onterecht, slecht voelen. Eén romantisch koppeltje zien hoeft niet voor frustratie te zorgen als je alleen bent, maar 100 koppels hun romantische best zien doen op korte tijd kan er misschien toch voor zorgen dat je je als single wat uitgesloten voelt. 'Bridget Jones' kijken met een grote pot roomijs lijkt dan de enige oplossing.



Het enige voordeel aan Valentijnsdag is misschien dat het je wederhelft eraan doet denken dat jij ook al eens graag een bloemetje krijgt of dat een etentje bij kaarslicht best wel fijn kan zijn, maar dat kan ook op elke andere dag van het jaar. Toch?