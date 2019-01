Waarom Tinder wil dat we zo lang mogelijk single blijven “De app hoopt dat we na een mislukte scharrel snel weer terugkomen” Nina Dillen

28 januari 2019

18u21 0 Seks & Relaties U hoopt een lief te scoren via Tinder? De app belooft te helpen, maar probeert jou in de realiteit juist zo lang mogelijk vrijgezel te houden. “H oe langer je de datingapp gebruikt, hoe groter de kans dat je uit frustratie gaat betalen voor meer opties. Ondertussen verzamelt Tinder zoveel mogelijk gegevens.”

Match. Chat. Date. klinkt de slogan van Tinder, de app waarbij je al swipend op zoek gaat naar een losse scharrel dan wel een nieuwe grote liefde. Over happily ever after rept de reclame met geen woord, want dat is ironisch genoeg niet de bedoeling van het bedrijf achter de populaire datingapp, legt dr. Elisabeth Timmermans (Eramus Universiteit Rotterdam) uit. De communicatiewetenschapper doet al sinds 2015 onderzoek naar hoe sociale media ons liefdesleven beïnvloeden en schreef haar bevindingen neer in Liefde in tijden van Tinder, dat vrijdag verschijnt.

Timmermans: “Het businessmodel van Tinder is erop gericht dat je zo lang mogelijk single blijft. De gratis versie van de app is nét leuk en verslavend genoeg, zodat je blijft terugkeren. Als je pas op Tinder zit, krijg je bijvoorbeeld nog veel interessante profielen te zien. Na een tijd neemt dat af en vermindert ook het aantal matches.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN