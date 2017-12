Waarom steeds meer jonge Japanners single blijven en getrouwde koppels apart slapen

Timon Van Mechelen

13u55

Dat Japanners al eens van (onze) norm durven afwijken is algemeen geweten. Ze hebben de gekste gewoontes, zo is teveel oogcontact maken onbeleefd en mag je er nergens op straat maar wel overal binnen roken, je kunt er de meest vreemde producten kopen en ook op relationeel vlak doen zij het anders dan ons. Liefde, seks en relaties raken er namelijk steeds meer uit de mode, schrijft De Volkskrant.

Van de ongetrouwde mannen tussen 18 en 34 jaar heeft maar liefst 70 procent geen relatie, bij de ongehuwde vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat 59 procent. Een kwart van de Japanse mannen tussen 35 en 39 is nog maagd, bij vrijgezelle vrouwen van die leeftijd is dat één op drie. En de helft van de ondervraagde Japanners heeft ook helemaal geen zin om op zoek te gaan naar een geliefde. Dat blijkt uit de laatste Nationale Vruchtbaarheidsenquête. Uit een enquête van een verzekeringsbedrijf blijkt dan weer dat een derde van de Japanse singles onder de 30 nog nooit een date heeft gehad. Daar tegenover staat dat het in Japan bulkt van de “alternatieven” zoals knuffelcafés waar je met vrouwen – je raadt het al – kunt knuffelen, huwelijkceremonies om met jezelf te trouwen en mannelijke geisha’s die tegen betaling champagne sippen met vrijgezelle vrouwen.

Alarmsignalen genoeg voor ons om te concluderen dat het helemaal misgaat met de Japanners en de liefde, maar denken zij daar zelf ook zo over? Zijn ze echt ongelukkig of willen ze gewoon niet meegaan met wat de maatschappij hen oplegt? “Het is gewoon veel makkelijker om helemaal niet te daten,” vertelt de 32-jarige Yuka Okada uit Tokio aan De Volkskrant. “Japanse mannen zijn conservatief en willen domineren. Ze willen mooi, fijn en huiselijk. Dat ik een eigen modemerk heb, is vaak al te veel voor ze. Ze nemen ook geen initiatief, ze tonen weinig affectie en ze lijken niet eens seks te willen. En ze houden er ook niet van als vrouwen klaarkomen.” Dat vrouwen in Japan voor hun dertigste horen te trouwen, heeft Okada dan ook losgelaten. “Toen ik hier bij een Amerikaans bedrijf ging werken, zag ik vrouwen van 30, 40, 50 die deskundig en cool waren en nog steeds aan het werk. Ik besefte dat dit misschien wel leuker is dan huisvrouw worden en bij de kinderen zitten. Het huwelijk kan me dan ook steeds minder schelen: als het gebeurt, is het leuk, en zo niet, ook oké.”

Ook Yuta Aoki (32) heeft moeite met daten. Japan is daar volgens hem gewoon niet de juiste plek voor. “Vooral vrijblijvend daten is hier niet zo makkelijk als in Europa. Alles draait om het vinden van een huwelijkspartner. Open de website van Pairs, een populaire datingsite in Japan, en je ziet overwegend foto’s van trouwringen, -taarten en –jurken. In het Westen gaat men er ook al snel vanuit dat als je geen of amper seks hebt, er wel iets mis met je moét zijn. Hier is seks iets als een hobby: sommige vinden het leuk, anderen niet. Onze cultuur dwingt ons er niet toe en wat is er ook mis mee om niet zo gefocust te zijn op seks? Ja, jongeren hebben in vergelijking met tien jaar geleden minder seks en er zijn ook meer maagden nu. Maar is dat een probleem?”

Foto door Redd Angelo voor Unsplash

Getrouwde koppels

Niet alleen jongeren hebben minder seks, ook getrouwde koppels slapen in Japan steeds vaker apart. Yoshie Moriki, hoofddocent aan de Internationale Christelijke Universiteit in Tokio, interviewde voor een onderzoek meer dan 80 getrouwde koppels over hun seksleven, of eerder gebrek daaraan. De helft van de getrouwde stellen had ten tijde van het interview langer dan een maand geen seks gehad en een kwart zei helemaal geen seks meer te hebben. Maar daar bleken ze helemaal geen last mee te hebben. “Toen we zijn gaan samenwonen, verdween de seks uit ons leven en dat vinden we niet erg. Eindelijk nam de emotionele afstand tussen ons af,” aldus een 32-jarige vrouw uit het onderzoek. Volgens Moriki is een huwelijk in Japan dan ook vooral iets praktisch, het gezin moet in stand gehouden worden, een romantische relatie is minder van tel.

Het dalende enthousiasme voor het huwelijk en het feit dat er nog altijd een groot taboe rust op het krijgen van kinderen zonder getrouwd te zijn, heeft wel als gevolg dat Japan met een van de laagste geboortecijfers ter wereld kampt. Het helpt zeker ook niet dat moeders die blijven werken gestigmatiseerd worden als ‘duivelsvrouwen’, dat werkdagen gemiddeld twaalf uur duren en er een groot tekort aan crèches is in de grootsteden.

Een affaire

Toch wil dat niet zeggen dat alle Japanners celibatair door het leven gaan. Een kwart van de Japanners die getrouwd zijn of een vaste relatie hebben, heeft namelijk een affaire met minstens één persoon, soms zelfs meer. Dat blijkt uit de Japan Sex Survey. Volgens Moriki wordt dat ook niet direct gezien als vertrouwensbreuk zoals dat in Europa bijvoorbeeld wel het geval is.

