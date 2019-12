Waarom steeds meer 60-plussers scheiden: "Ze zien het bij hun kinderen”

Ruim 4.366 Belgische 60-plussers hebben in 2018 een einde gemaakt aan hun huwelijk. Zo’n 2.327 onder hen waren tussen 60 en 64 jaar oud, 1.192 tussen 65 en 69 jaar oud. Tussen 70 en 74 waren er 548 echtscheidingen. Opvallend: ook 299 senioren boven de 75 durfden de knoop door te hakken. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Statbel. “Dat komt door hun kinderen, ze krijgen onrechtstreeks toestemming, want die zijn vaak zelf gescheiden”, zegt relatie-expert Sybille Vanweehaeghe.

Kinderen na-apen

Volgens Vanweehaeghe is het op latere leeftijd scheiden, ontstaan door ‘na-aapgedrag’. “Ouders doen hun kinderen gewoon na”, zegt ze. “Wanneer hun kinderen trouwen en later voor het eerst scheiden, worden de ouders enorm verdrietig. Later zien ze dat hun kinderen opnieuw gelukkig worden met een nieuwe partner", klinkt het.

Daardoor houdt het koppel zichzelf een spiegel voor. “Ze staan dan onbewust stil bij hun eigen relatie. Het lijkt misschien wel goed te gaan en eigenlijk zijn ze wel een goed team. En toch ontbreekt er iets in hun relatie. Alleen weten ze niet hoe ze dat moeten communiceren, omdat ze daar nooit echt een taal voor ontwikkeld hebben.”

Existentiële crisissen

En dat is volgens de relatie-expert typisch voor de babyboomergeneratie. “De 60-plussers hebben hun leven ‘opgeofferd', ten voordele van hun job en hun kinderen. Ze gaven hun eigen wensen en dromen nooit echt voorrang. Tot hun eigen kinderen plots het huis uit zijn en zij zelf niet meer hoeven te werken. Dan hebben ze ineens veel tijd om na te denken over wat ze van hun leven en relatie nog verwachten”, zegt ze.

“Stel je voor, je beseft plots dat je nog maar 20 of 30 jaar hebt. Dan zou je je natuurlijk ook de vraag stellen of het wel realistisch is om met een partner te blijven waar je - laten we eerlijk zijn - niet bepaald gelukkig van wordt.”

Wanneer gepensioneerde koppels uit elkaar gaan, zorgt dat vaak voor woede en onbegrip bij familie en vrienden. “Als een 60-plusser een punt achter zijn huwelijk zet, begrijpen vrienden en familieleden dat simpelweg niet omdat alles van buitenaf zo goed lijkt te gaan”, vertelt Vanweehaeghe. “En dat terwijl het moeilijk is om toe te geven dat je je niet meer aangetrokken en emotioneel verbonden voelt tot een persoon. Het is ook ontzettend moedig om na je zestigste te beslissen dat je de knoop wil doorhakken en je leven helemaal wil omgooien.”