Waarom singles vooral in de winter op zoek gaan naar een relatie én seks Nele Annemans

31 oktober 2018

15u58

Elk jaar opnieuw, als de temperaturen dalen en de winterjassen en dikke dekens uit de kast gehaald worden, worden heel wat singles geconfronteerd met een dilemma: de koude temperaturen alleen doorstaan - en nog wat extra dekentjes in huis halen - of op zoek gaan naar iemand die hun voetjes warm houdt. De meeste kiezen voor dat laatste, en hier ontdek je waarom.

Altijd gedacht dat de warme temperaturen en overgoten zomerdagen bevorderlijk waren voor een relatie? Think again. Nu de dagen korter en de nachten koeler worden, beginnen pas de meeste singles op zoek te gaan naar een goed lief om de winter door te komen. In het Engels is daar zelfs een term voor uitgevonden: ‘cuffing season’, afgeleid van ‘handcuffing’, het Engelse werkwoord voor handboeien omdoen, omdat je jezelf in principe voor één seizoen aan iemand vastbindt.

Dat mensen meer op zoek gaan naar een relatie in de winter blijkt onder andere uit een onderzoek naar hoe vaak mensen relatiegerelateerde artikels opzoeken op Google. Zo was er een duidelijke toename te zien van zoekopdrachten over online daten in de wintermaanden, met een piek in januari. Ook uit Facebookgegevens blijkt dat mensen vaker in de winter hun status veranderen naar ‘in een relatie’ dan tijdens de zomer. Maar mensen zijn niet alleen vaker op zoek naar een relatie in de winter, ze zijn ook meer geïnteresseerd in seks. Google-zoekopdrachten naar porno pieken bijvoorbeeld ook tijdens de koudere maanden.

‘Goed gevoel’-stofje

Maar hoe komt dat nu dat we in de winter vaak meer interesse hebben om te daten? Daar blijken enkele biologische verklaringen voor te zijn. Sommige studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het testosteronniveau van seizoen tot seizoen kan verschillen, met een piek bij de mannen tijdens de winter. Maar niet alleen onze hormonen schommelen door het jaar heen, er vinden ook een aantal veranderingen plaats in je hersenen waardoor je stemming verandert. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat je in de winter minder serotonine, ook wel gekend als het ‘goed gevoel’-stofje, aanmaakt doordat je minder wordt blootgesteld aan de zon. Dat kan ervoor zorgen dat je last krijgt van de winterblues, die je dan probeert te compenseren met een relatie.

Maar het ‘cuffing’-seizoen wordt niet helemaal bepaald door biologische factoren. Voor sommigen is de gedachte om op de vele feestdagen - inclusief urenlange kerstdiners met telkens weer de vraag ‘En, nog geen lief?’ - alleen te moeten opduiken of de enige single te zijn, al reden genoeg om op zoek te gaan naar een partner. Uiteraard is het ook gewoon gezelliger om in de winter warm en dicht tegen iemand aan te kruipen dan tijdens een hittegolf. Mensen hebben dus verschillende redenen om in de winter ‘vastgeboeid’ te willen zijn aan iemand anders.

Gelukkig heb je wel nog wel even voor die feestdagen en gevreesde vriestemperaturen eraan komen en je je vingers moet onderwerpen aan de vele swipekrampen. En als je niet wil toegeven aan de druk om tijdens de winter samen te zijn met iemand, doe het dan niet. Happy single kan je immers tijdens elk seizoen zijn, ook op de kortste en koudste dagen.

