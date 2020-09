Waarom sexten we? Coach weet raad: “Diep vanbinnen verlangen we er allemaal naar ‘bloot’ te zijn” Roxanne Wellens

12 september 2020

17u41 2 Seks & Relaties De gelekte naaktbeelden van een paar BV’s hebben heel wat stof doen opwaaien. Iedereen leeft mee met de getroffen bekende Vlamingen, en toch hebben we het erover op het werk of spelen we de foto’s stiekem naar elkaar door. Waarom? Wat maakt sexting zo'n hot topic voor jong en oud? “Veel mensen verbergen hun ware ik uit angst voor afwijzing. Maar het is juist echtheid die ons aantrekt. Wat zou het met je doen om je eens figuurlijk bloot te geven?”

Laten we eerlijk zijn: we hebben allemaal al eens borsten of een penis gezien. En we hebben vast ook wel ergens een paar kiekjes van ons naakte lijf in een flatterende houding. Dus: what’s the big deal? Ieder persoon heeft natuurlijk een andere motivatie voor het sturen, bekijken of maken van naaktbeelden. Naast het feit dat het spannend is en de nodige bevestiging geeft, heeft het nog een onderliggende reden.

Verlangen naar naaktheid

“Veel mensen zijn bang om zich figuurlijk ‘bloot’ te geven”, zegt master psycho-energetisch coach Heidi Gelders. “Hoe vaak ben jij al gekwetst toen je je ware ik toonde? Zo ontstaat de associatie: als ik mij laat zien zoals ik ben, word ik afgewezen. En daar zijn we allemaal bang voor.”

Het recept om afwijzing te voorkomen? Het keurslijf van de maatschappij volgen, toch? Met andere woorden: kleuren binnen de lijntjes. Mannen zijn gespierd en tonen geen emoties, vrouwen zijn zorgzaam en lopen op hoge hakken. De stereotiepen dus. “Veel mensen zijn dat beu. Ze willen ontdekken wie ze zijn, los van wat de maatschappij hen opdringt. Ze zoeken naar manieren om zichzelf bloot te geven. Naaktfoto’s maken is zo'n manier. Althans, dat denken ze.”

Misvatting

“We verlangen ernaar authentiek, echt te zijn, maar we weten niet hoé. Dus trekken we naaktbeelden. Op een naaktbeeld of -video laat iemand zich zien in zijn of haar puurste vorm, zonder sluiers of tierlantijntjes. Onbewust spreekt dat ons aan. Alsof een naaktbeeld ons aan onze eigen naaktheid helpt herinneren, de figuurlijke dan. Onbewust doet het ons verlangen naar iets wat we hebben verdrongen uit angst voor afwijzing: ons authentieke zelf.”

Ware schoonheid

“Wie zou je zijn als jij je nooit meer afgewezen of gekwetst zou voelen? Beantwoord die vraag, en je hebt jouw authentieke zelf gevonden. Maak je zichtbaar door zó te zijn. Eens je dat doet, zal je naaktfoto’s lang niet meer zo spectaculair vinden, omdat het dieper liggend verlangen om ‘naakt’ te zijn, al vervuld is.”

Schreeuw om liefde

De coach benadrukt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen volwassenen en kinderen. “Een volwassene die zichzelf naakt fotografeert, weet wat hij doet en beseft wat de risico’s zijn. Een puber van 14 beseft dat niet. Ze moeten nog leren omgaan met grenzen. Daarom is de rol van ouders zo belangrijk. Het is aan hen om hun kind duidelijk te maken dat sexting gevaarlijk kan zijn. Het verlangen naar liefde, goedkeuring en aandacht is rond die leeftijd extreem groot. Tieners willen mooi gevonden worden, stoer en aantrekkelijk. Sommigen proberen die diepe nood aan erkenning in te vullen met naaktfoto’s, maar beseffen niet dat dat niet de juiste manier is. En dan is zo’n foto natuurlijk snel gemaakt en verzonden, met alle gevolgen van dien.”

