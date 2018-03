Waarom seks in reclames (niet) altijd verkoopt Margo Verhasselt

19 maart 2018

15u00

Of het nu een half naakte man op een gigantische billboard is, of een vrouw die extreem zwoel in de camera kijkt. Seks blijkt nog steeds extreem goed te verkopen. Nu ja, dat denken we toch. Wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis legt uit waarom dit niet altijd het geval is.

Dé leuze van reclamemakers? Sex sells. Iedereen weet het, maar toch blijkt het niet volledig te kloppen. Professor Cornelis legt uit dat het verband tussen het product en de afbeelding vaak te snel zoek raakt. En dan is de relevantie van de reclamecampagne snel weg. Heb je zonder slogan geen idee wat het beeld je nu juist wil verkopen? Dan slaat de reclamemaker de bal waarschijnlijk mis.

Humor kan in veel gevallen een seksueel getinte reclamecampagne terug goedmaken. Al moet ook die passen bij de campagne. Een grappig beeld waarbij de boodschap van de campagne niet doorkomt, is en blijft onlogisch.

Cornelis stelt zich dan ook vragen bij seksueel getinte advertenties: "Maken we geen lustobjecten van vrouwen door ze te tonen in een reclame waarin het er eigenlijk niet toe doet?"

Esthetisch

Een zwoel beeld is volgens Cornelis wel op zijn plaats wanneer het subtiel of esthetisch gebruikt wordt. Een man met een strak lichaam die reclame maakt voor een sportmerk, is helemaal oke. Ook is er een logica waarom we steevast meer vrouwen in reclames zien dan mannen, we zien nu eenmaal liever feminiene kenmerken terugkeren in een advertentie.