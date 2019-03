Waarom samen sporten zo goed is voor je relatie Sophie Vereycken

19 maart 2019

11u08

Het geheim van een lang en gelukkig huwelijk? Respect, liefde, communicatie en ... sport. Koppels die zich samen in het zweet werken, voelen zich niet alleen zelfzekerder, maar blijven ook langer samen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doe je dat?

Meer zelfvertrouwen en een betere conditie, maar ook: een beter seksleven en een lange relatie. Wanneer je sport, maakt je lichaam adrenaline en endorfines aan, voel je je energieker, gelukkiger én aantrekkelijker. Bovendien blijkt uit onderzoek dat zowel mannen als vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot hun partner wanneer ze net intensief gesport hebben. Je sportschoenen aantrekken is dus niet alleen goed voor je gezondheid, ook voor je liefdesleven. Van een win-winsituatie gesproken. Alleen ... hoe doe je dat eigenlijk? Want samen sporten is als met z’n tweetjes naar de IKEA gaan: het lijkt allemaal gezellig en leuk, totdat je die ellendige Billy in elkaar moet vijzen. Het goede nieuws: wie het wél overleeft, komt er als koppel sterker uit.

Hier zijn alvast enkele gouden regels voor alle sportende koppels in spe:

Sluit compromissen

Hou rekening met wat de ander wel een niet graag doet. Jij mag dan misschien graag je buik, billen en borsten trainen, de kans dat man- of vriendlief graag hetzelfde doet, is aan de kleine kant. Zoek een sport die jullie allebei graag doen. Besef ook dat de kans bestaat dat de één er beter in is dan de ander. En ja, daar leer je beter mee leven.

Sport mét elkaar

Niet tegen elkaar. Is één van jullie een ontzettend competitiebeest? Dan is het niet zo’n goed idee om bijvoorbeeld samen te gaan tennissen. Kies een minder competitieve sport, dan is de kans groter dat jullie qualitytime niét uitdraait op ruzie. Onthoud dat jullie een gezamenlijk doel hebben: ontspannen én aan je conditie werken. Dat is belangrijker dan hoeveel kilometer je loopt of hoe snel je zwemt.

Ga naar de basis

Hoe exotischer, hoe beter? Niets van. Het is net leuker om iets te doen dat jullie allebei al kunnen, zoals wandelen of fietsen, zodat niemand achterop hoeft te hinken. Doordat het geen extra inspanning vergt, houden jullie het makkelijker vol, én je kan ondertussen gezellig kletsen.

Stel een doel

Of je nu meegaat met de fietsclub in de buurt, je inschrijft voor de 10 kilometer of een romantisch wandelweekendje in de Ardennen plant: zorg dat je een leuk vooruitzicht hebt om naartoe te werken. Dat geeft die motivatie meteen een boost.