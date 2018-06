Waarom ongesteld zijn opeens cool is Emma Curvers

25 juni 2018

14u59

Bron: De Volkskrant 0 Seks & Relaties Voor een nieuwe generatie feministen is de menstruatie niets om je voor te schamen. Sterker: openheid is goed voor de vrouwenzaak, het milieu én de gezondheid.

U mag zich vereerd voelen: sinds ik achttien jaar geleden op kerstavond voor het eerst ongesteld werd, heb ik er met geen woord meer over gerept. Ik kreeg van mijn moeder een damesverband ter grootte van een altviool toegestopt en ik schoof even later aan voor haar rollade met bessensaus. Ik keek de tafel vorsend rond: als mijn moeder het grote geheim had gelekt, terwijl ik aan het macgyveren was geweest met plakstrips en vleugels, had ik de hete jus in haar jurk gegoten. Zoals wel meer vrouwen onderga ik mijn maandstonden liefst in het geniep, sluip ik met een tampon in mijn mouw geschoven door het kantoor en trek ik me zo nu en dan terug om in een kussen te gillen.

Maar die menstruatiemores zijn hopeloos overtijd. Een moderne vrouw zwijgt niet langer. Menstruatie is mainstream. Zo lanceerde vorige zomer het Scandinavische modemerk Monki, met winkels in twee Belgische steden, een ondergoedcollectie in samenwerking met menstruatiecupproducent Lunette. Slipjes met 'Bloody Queen' erop, broches met 'Pussy Power' en dus die menstruatiecup: een herbruikbaar siliconen of rubber kuipje dat intern je menstruatiebloed opvangt. Want 'periods are cool. Period', oordeelt Monki.

Of neem die tampon in de mouw. De ongeschreven regel was dat je ze koste wat kost moet verbergen en in het geval van uitwisseling met een andere vrouw, behandelt alsof het envelopjes coke zijn. Er is zelfs onderzoek uit 2001, dat uitwees dat vrouwen die openlijk met een tampon worden gezien, onsympathiek worden gevonden. Maar ja, waarom eigenlijk?

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN