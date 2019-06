Waarom mensen orgasmes faken, op basis van hun persoonlijkheid

Nele Annemans

02 juni 2019

15u24

Bron: Mind Body Green 0 Seks & Relaties Uit onderzoek blijkt dat 25 tot 75% van de mensen op een bepaald moment in hun leven een orgasme faken. Maar waarom doen zoveel mensen het? Uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Personality and Individual Differences blijkt dat of je het doet afhangt van je persoonlijkheid en de soort relatie die wil. Met andere woorden: bepaalde mensen zijn meer geneigd om een orgasme te veinzen dan anderen.

Wie faket orgasmes?

Uit een studie bij meer dan 650 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar blijkt dat maar liefst 68% al eens een orgasme heeft gefaket. Van de overgebleven deelnemers zei 22% hun seksueel genot verfraaid te hebben. Samen betekent dat dat maar liefst 90% op een of andere manier iets faket tussen de lakens. Het zal je waarschijnlijk ook niet verbazen dat vooral vrouwen deden alsof ze een climax bereikt hadden. Toch hadden ook veel mannen al eens gebluft in bed.

Daarnaast werd gevraagd waarom ze hun orgasme faken en daaruit kwamen vijf belangrijke redenen. Elke deelnemer voltooide ook een reeks persoonlijkheidstests. Nadat alle gegevens bij elkaar werden gebracht, kon het team in kaart brengen wat voor soort mensen het meest geneigd zijn om een orgasme te faken en waarom.

1. Positieve feedback

De belangrijkste reden waarom mensen doen alsof ze hun hoogtepunt bereikt hebben is om te laten uitschijnen aan hun partner dat ze het goed gedaan hebben. Op die manier willen ze hen aanmoedigen en proberen ze hen niet te kwetsen. Vooral vrouwen faken om deze reden hun orgasme. Wie vrijt met verschillende bedpartners gebruikt deze reden minder vaak.

2. Verveling

De tweede meest voorkomende reden waarom mensen faken in bed? Verveling. Als de seks tegenvalt, om welke reden dan ook, is een orgasme faken immers een effectieve manier om sneller een eind te maken aan de vrijpartij. Vooral mensen die niet geïnteresseerd zijn in een langetermijnrelatie, die veel bedpartners hebben gehad en manipulatief zijn faken hun orgasme om deze reden. Mensen die wel op zoek zijn naar een serieuze relatie, zelfverzekerd en monogaam zijn, zijn minder geneigd om hun climax te veinzen uit verveling.

3. Plezier of seksuele verbetering

Mensen faken hun orgasme ook of doen alsof ze de seks wel goed vinden om de seksuele ervaring van hun partner of die van zichzelf te verbeteren. Ze doen alsof ze van iets genieten in de hoop dat het ook daadwerkelijk beter wordt. Vooral vrouwen en narcisten doen het om het plezier te vergroten.

4. Vermijding

Zelfs voor koppels die al een tijdje samenzijn, kan het vreemd aanvoelen om een gesprek te hebben over wie er geen orgasme kreeg en waarom. Veel mensen kiezen er dan liever voor hun orgasme te faken zodat ze dat gesprek uit de weg kunnen gaan. Vooral mannen zijn geneigd te faken of te bluffen om deze reden, net zoals manipulatieve mensen en degenen die meer seksueel ervaren zijn. Meer monogame en zelfverzekerde mensen veinzen minder vaak om het ongemakkelijke gesprek te voorkomen.

5. Misleiding

Hoewel deze reden een pak minder voorkomt dan de andere in het lijstje, gaf een aantal van de deelnemers toe dat ze al eens een orgasme gefaket hadden om hun partner opzettelijk te misleiden. Waarom? Ze proberen een orgasme te faken zodat hun partner denkt dat ze meer betrokken zijn bij de relatie dan ze in werkelijkheid zijn of proberen om de aandacht van hun bedrog af te leiden door superenthousiast te zijn in bed. Vooral manipulatieve, narcistische mensen gebruiken deze reden om hun orgasme te faken, maar ook mensen die vooral geïnteresseerd zijn in ongedwongen pret. Monogame en zelfverzekerde mensen faketen dan weer veel minder vaak een orgasme om hun partner te misleiden.