Waarom liefde ook een beetje ziek zijn is Liesbeth De Corte

14 januari 2019

Zelfs de grootste romanticus weet dat er zich heel wat in je lichaam afspeelt wanneer je stapelverliefd bent. Je hartslag gaat omhoog, je pupillen verwijden zich en je spieren spannen zich aan - waardoor je die befaamde vlinders in de buik voelt. Volgens een nieuwe studie gebeurt er bij vrouwen zelfs iets gelijkaardigs als wanneer ze een virusje te pakken hebben.

De liefde, oh zo schoon. Maar tegelijk roept het ook veel vragen op. Bestaat er zo iets als liefde op het eerste gezicht? Waarom blijft een verliefdheid soms niet duren? En wat speelt er zich eigenlijk allemaal af in je lichaam wanneer je tot over je oren verliefd bent?

Al die vragen moeten niet per se beantwoord worden, als je het ons vraagt. Er mag gerust wat mysterie rond het onderwerp blijven hangen. Desondanks hebben wetenschappers van de universiteit van Californië in Los Angeles wel onderzocht wat de impact van een verliefdheid is op je lijf, en meer bepaald je genen. En toegegeven: hun bevindingen, die gepubliceerd werden in het vakblad Psychoneuroendocrinology, zijn best interessant.

Virusinfectie

De onderzoekers hebben 2 jaar lang 47 vrouwen gevolgd. Al die dames hadden één ding gemeenschappelijk: ze hadden net een nieuwe vlam ontmoet. Om te checken welke fysieke veranderingen dit teweeg bracht, namen de wetenschappers op verschillende momenten bloedstalen.

Zo kwamen ze tot een opmerkelijke ontdekking: vrouwen die compleet hoteldebotel zijn, maken ook interferonen aan. Inter-wablieft? Interferonen zijn natuurlijke eiwitten die afgescheiden worden na contact met virussen. Ze spelen met andere woorden een belangrijke rol bij de werking van je immuunsysteem als je een virusinfectie hebt opgelopen. Wanneer de verliefdheid wegebde, nam de aanmaak van interferonen ook weer af.

Waarom dit juist gebeurt, durven de onderzoekers niet met zekerheid zeggen. Ze vermoeden dat de aanmaak van deze eiwitten een manier is om het vrouwenlichaam voor te bereiden op een zwangerschap. Dit zou betekenen dat de impact op de genen bij mannen iets anders in elkaar zit. “De volgende cruciale stap is bekijken of er gelijkaardige veranderingen optreden bij mannen die verliefd zijn”, besluiten de wetenschappers.