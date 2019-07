Waarom koppels na lange tijd trouwen én snel weer scheiden MV

02 juli 2019

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 6 Seks & Relaties Olivier Deschacht (38) en Annelien Coorevits (32) zijn uit elkaar. Een relatie van 13 jaar, met ups en downs maar niettemin erg solide, komt daarmee ten einde. Annelien liet zich in haar laatste interview ontvallen: “Als Disney-fan vond ik het jammer dat met ouder worden ook het besef kwam dat de prins op het witte paard niet bestaat.” Het duurde even voor de twee in het huwelijksbootje stapten, maar na anderhalf jaar getrouwd te zijn, geeft het koppel er nu toch de brui aan.

Het gebeurt wel vaker dat koppels die lang samenzijn en toch nog besluiten te trouwen niet veel later uit elkaar gaan. We zien het bij Annelien en Olivier, maar Angelina Jolie en Brad Pitt zaten bijvoorbeeld in hetzelfde schuitje. Hoe komt het nu eigenlijk dat het toch nog vaak misloopt nadat een koppel samen zo’n mooi parcours aflegt?

Seksuologe Kaat Bollen: “Het gebeurt wel vaker dat mensen na enkele jaren scheiden wanneer ze net getrouwd zijn en toch al lang samen waren. Daar zijn volgens mij 3 grote redenen voor. Eerst en vooral wordt het plotseling ineens ‘écht’. Je bent niet meer elkaars minnaar of vriend, maar plots man en vrouw. En dat brengt zeker op papier toch ook wat extra verplichtingen met zich mee en voor sommigen is dat mentaal wel wat. Het is anders om getrouwd te zijn dan bijvoorbeeld gewoon verloofd. Vaak voelt dat nog veel lichter aan. Getrouwd zijn voelt serieus en volwassen aan en daar komt van alles bij kijken.”

“Daarnaast zie ik vaak dat mensen gaan trouwen met het idee van: ‘laten we het eens proberen, misschien brengt het ons dichter bij elkaar’. Net zoals dat sommige mensen een baby krijgen om hun huwelijk te redden, gaan andere mensen ook trouwen om hun relatie opnieuw leven in te blazen”, stipt Kaat aan. Een huwelijk is nog steeds enorm romantisch en het feest op zich is voor mensen vaak een grote drijfveer. “Vaak denken mensen ook dat de dag an sich hen opnieuw naar elkaar toe gaat brengen. Ze kijken ernaar uit, leven ernaar toe en hopen dat ze zich anders gaan voelen nadat ze in het huwelijksbootje zijn gestapt.”

Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. “Wanneer er ontrouw is, zien we dat koppels in een lange relatie vaak toch nog de stap zetten om te trouwen omdat één van beide partners toch nog officieel zijn trouw wil uitspreken. Dat is vaak één van de hoofdredenen: mensen willen hun relatie redden. Wat niet lukt als er niet aan de dieperliggende problemen wordt gewerkt”, stelt Kaat.

Huisje, tuintje, kindje, feestje

“De laatste reden is dat koppels van project tot project gaan leven. In het begin zijn ze verliefd, wanneer die verliefdheid vermindert, spreken we over liefde en dat is nu eenmaal veel rustiger. Dan zie je vaak dat mensen aan projectjes beginnen werken. Ze gaan dan een huis kopen, dat huis is dan het grote project dat hun verbindt. Dan is de vrouw voor een eerste keer zwanger en draagt alles wat daarbij hoort bij tot de tweede verbintenis. Dan krijgen ze een tweede kind en herhaalt alles zich. En dan kan het soms zijn dat ze plots zonder projectje zitten. Wanneer het koppel dan merkt dat de projectjes was dat hen verbond, dan kan een trouw een nieuw project zijn à la ‘dit hebben we nog niet gedaan’. Maar dan kom je uiteindelijk op een punt dat je alles hebt afgewerkt, en zijn er geen projectjes meer. Dan stellen ze zichzelf de vraag: ‘En nu dan?’ en vaak wordt er dan geconcludeerd dat er niets meer is en dat de relatie eigenlijk op is,” besluit Kaat.