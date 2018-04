Waarom koppels in een monogame relatie minder tevreden zijn over hun seksleven TVM

09 april 2018

Wie een monogame relatie heeft met zijn partner, is iets minder tevreden over zijn seksleven dan wie bijvoorbeeld een open relatie heeft of aan swingen doet. Dat blijkt uit een aantal studies, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in Journal of Social and Personal Relationships.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Michigan, geleid door Terry Conley, voerde twee studies uit waarin ze seksuele tevredenheid, het aantal en frequentie van orgasmes, recente seksuele activiteit en de algemene tevredenheid van de relatie van mensen in monogame relaties vergeleken met dat van mensen in niet-monogame relaties. De groep deelnemers in een niet-monogame relatie werd ingedeeld in drie subgroepen: swingers, polygamisten en mensen in een open-relatie.

In totaal namen 1.177 mensen in monogame relaties deel en 510 mensen in niet-monogame relaties. Daarvan was 52% polygaam, 30% in een open-relatie en 18% swinger. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 35 en het overgrote merendeel van de deelnemers was blank.

Gelijkaardige resultaten

De twee studies kwamen met zeer gelijkaardige resultaten op de proppen, namelijk dat wie bewust in een niet-monogame relatie zat tijdens de studies, iets meer tevreden was over zijn of haar seksleven. Ze hadden recenter een orgasme gehad (84% ten opzichte van 78%) en ook recenter seks gehad, en dat met hun ‘hoofdpartner’ (52% versus 37%). Al verschilde dat wel tussen de drie verschillende niet-monogame subgroepen.

Polygamisten – zij die in overeenstemming meerdere seksuele/romantische relaties hebben op hetzelfde moment – waren meer tevreden over hun seksleven én over hun relatie dan monogamisten. Ze hadden wel niet recenter een orgasme gehad, maar ze hadden recenter en vaker seks gehad (48% tegenover 37%).

Swingers – mensen die een ‘hoofdpartner’ hebben, maar met toestemming van elkaar af en toe van partner ruilen met andere koppels – waren meer tevreden over hun seksleven en ze hadden ook vaker en recenter een orgasme gehad (92% tegenover 78%). In vergelijking met koppels in een monogame relatie, hadden ze ook recenter seks gehad (79% versus 37%). In tegenstelling tot polygamisten, waren swingers wel niet meer tevreden over hun relatie in het algemeen.

En dan zijn er nog mensen in open relaties – zij die een ‘hoofdpartner hebben maar daarbuiten ook met toestemming met iemand anders vrijen -. Opvallend genoeg waren zij niet meer tevreden over hun seksleven of relatie en hadden ze ook niet recenter een orgasme gehad dan mensen in een monogame relatie. Ze waren zelfs iets minder tevreden over hun relatie.

Afwisseling en open communicatie

De onderzoekers stellen meteen zelf dat het te voorbarig is om definitieve conclusies te trekken, omdat er eerst meer en groter onderzoek nodig is. Maar dat polygamisten en swingers in deze studies meer tevreden zijn over hun seksleven, komt volgens hen omdat meerdere partners tegelijk hebben voor spanning en afwisseling zorgt. Twee elementen die in verschillende andere studies al werden aangehaald als het recept voor een succesvol seksleven en goede relatie (wat uiteraard niet wil zeggen dat je dat niet kan hebben in een monogame relatie). Ook denken ze dat wie in een niet-monogame relatie zit, simpelweg meer ervaring heeft in bed en vaker eerlijk durft te zeggen wat zij wel en niet leuk vinden tussen de lakens.

Nog denken de onderzoekers dat wie meerdere partners heeft of openstaat om te swingen dat doet omdat ze niet tevreden waren over hun seksleven daarvoor. Daar hebben ze iets aan gedaan, dus ergens is het vanzelfsprekend dat ze positiever zijn.

Waarom dit dan niet geldt voor mensen in een open relatie? Een mogelijkheid is dat swingers en polygamisten opener communiceren over hun seksleven. Koppels die een open relatie hebben, zijn vaak minder geneigd om het over hun andere partners te hebben om hun ‘hoofdpartner’ niet te kwetsen. De combinatie van afwisseling en open communicatie zouden dus wel eens de sleutel kunnen zijn om deze bevindingen te begrijpen.