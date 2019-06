Waarom komen sommige mensen niet opdagen op dates? Experts geven uitleg Margo Verhasselt

03 juni 2019

07u55

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Iemand die niet komt opdagen tijdens een date, het moet een van mijn grootste angsten zijn. Ik zag het enkele dagen geleden nog gebeuren. Een jongen zat een tafel verder van zijn glas wijn te sippen en naar zijn gsm te staren terwijl hij elke minuut rond hem keek. Na een half uur gaf hij op en vertrok hij weer, ik wou hem bijna vragen of hij niet gewoon bij ons wilde aanschuiven. Het hele schouwspel bleef door mijn hoofd spoken en deed me nadenken: waarom komen mensen soms gewoon niet opdagen op een date?

Eerst en vooral: er is geen one-size-fits-all-antwoord over waarom iemand de beslissing maakt om iemand te laten zitten. Soms kan het helemaal per ongeluk zijn (ze versliepen zich, vergisten zich van dag), of ze waren te zenuwachtig. Nikki, 27, vertelt over een keer waarop ze een date liet zitten omdat ze te veel zenuwen had. “Ik was zo bang, ik zag hem echt zitten en voelde zo'n klik”, legt ze uit. “Toen het tijd was om hem in het echt te ontmoeten, werd de spanning mij te veel en ben ik ervanonder gemuisd.”

Nikki had dus ergens goede bedoelingen, maar is dat altijd zo? Gedragswetenschapper Clarissa Silva legt uit dat het allemaal te maken heeft met hoe ieder individu reageert op een emotionele situatie. “Ik noem het de ‘detachment styles theory’, een theorie die ingaat op hoe je emoties ontloopt”, legt Sila uit. Mensen doen vaak moeite om ongemakkelijke situaties en de gevoelens die daarbij horen uit te weg te gaan, ze lopen ervan weg.

Silva wijst ook twee soorten mensen aan die het snelst iemand zouden laten zitten: mensen met afwijzende of wegschuivende persoonlijkheden. Afwijzende mensen zouden volgens Silva niet komen opdagen omdat ze bang zijn om een foute keuze te maken, “ze vertrouwen zichzelf en de keuzes die ze maken niet", vertelt ze aan lifestylewebsite Elite Daily. Iemand met een wegschuivende persoonlijkheid gaat dan weer letterlijk alles van zich afschuiven. “Ze zijn bang dat ze in de steek gelaten zullen worden.”

John D. Moore, psychotherapeut en gedragsspecialist is er ook van overtuigd dat mensen niet komen opdagen omdat ze bevestiging nodig hebben. “Sommige mensen vragen iemand mee op date omdat ze gewoon bevestiging nodig hebben”, steekt hij van wal. “Voor deze mensen is de date zelf niet even belangrijk als de ‘ja’ die ze krijgen op de vraag zelf.” Ze houden van de adrenalinerush die ze krijgen wanneer ze iemand mee uitvragen, wanneer dat gedaan is, dan zit de spanning erop.

Jammer genoeg gaan zo'n mensen niet veranderen wanneer je een date verzet of hen opnieuw te pakken probeert te krijgen. “Ze hebben hun bevestiging gekregen en dat is waarnaar ze op zoek waren. Nu zoeken ze gewoon een nieuwe persoon van wie ze dit kunnen krijgen", legt Moore uit. “Blijf weg van zulke mensen in de toekomst.”