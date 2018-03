Waarom je volgens relatie-experts blauwe vinkjes op WhatsApp moet uitschakelen ND

20 maart 2018

13u58

Bron: The Independent 0 Seks & Relaties Die blauwe vinkjes op WhatsApp of Messenger tonen confronterend duidelijk dat je vlam of lief jouw berichtje heeft gelezen, maar toch komt er geen antwoord. Loop je de muren op van frustratie als je dat ziet? Schakel die meldingen dan uit, tippen relatietherapeuten.

Je hoeft geen Freud te zijn om te begrijpen dat het frustrerend kan zijn wanneer op WhatsApp iemand 'online' is of was, of wanneer een bericht op Facebook al enkele uren 'gelezen' is. Toch laat een antwoord op jouw vraag op zich wachten. "Als je vaak piekert en een kleine paniekaanval krijgt bij het zien van die vinkjes of leesbevestigingen, is het niet verstandig om ze aan te laten staan, vertelt psychologe en relatie-experte Madeleine Mason aan The Independent. "Het kan je - onterecht - het gevoel geven dat je wordt afgewezen, terwijl de andere persoon misschien gewoon druk bezig is. In gezelschap, aan het werk, in de auto,..." Vinkjes scheppen een verwachting dat je snel moet antwoorden, maar er zijn nergens regels die zeggen dat dit ook echt moet.

Misverstanden in communicatie

De frustratie kan nog groter worden als je merkt dat de persoon die je iets stuurde, ondertussen wel op andere berichten antwoordt of iets op Facebook of Instagram plaatst. Terwijl jouw vraag vakkundig genegeerd wordt. Volgens datingcoach James Preece zorgen dit soort leesbevestigingen voor problemen in relaties, omdat ze voor misverstanden in de communicatie zorgen. "Iemand maakt meteen de interpretatie dat niet antwoorden betekent dat de ander iets te verbergen heeft of jou niet leuk vindt. Je kan maar niet begrijpen waarom antwoorden geen prioriteit is, terwijl de ander daar misschien helemaal anders over denkt."

Zo schakel je ze uit

Mason voegt eraan toe dat die gevoelens van frustratie erg verschillen van persoon tot persoon. Iemand die een lager zelfbeeld heeft, weinig bevestiging krijgt in een relatie of erg emotioneel is, zal hier zwaarder aan tillen. Anderen zien hier dan weer helemaal geen graten in. Zij die er snel van panikeren doen er goed aan die optie uit te schakelen, om zichzelf veel frustratie te besparen. Bij WhatsApp doe je dat via Instellingen > Account > Privacy en vink vervolgens het vakje met 'leesbewijzen uit'. Hoe je voor Facebook te werk gaat, leggen ze zelf uit op hun website.