Waarom je volgens experts net nu moet investeren in je vriendschappen: “Dankzij onze vrienden hebben we minder last van ziektes en andere gezondheidsklachten”

Seks & Relaties Keep your loved ones close . Ook al moet het nu vanop afstand. “Want vriendschappen zijn de eerlijkste relaties die we hebben”, aldus experts. “Eerlijker dan liefdesrelaties.” Bovendien doen ze wonderen voor onze fysieke en mentale gezondheid. Hoog tijd dus om in die vriendschappen te investeren en onze expert leggen je uit hoe je dat doet.

‘Is mijn gat te dik in deze rok?’ Een lieve partner ontkent om je niet te kwetsen. Een goede vriendin zegt de waarheid. En of je elkaar nu lang of kort kent, elkaars deur platloopt of maar sporadisch afspreekt: de essentie van vriendschap is dat je er voor elkaar bent. Dat tonen tv-reeksen als Dertigers, Friends en Sex and the City. Zoals dat met tv gaat, wordt de realiteit er vaak verbloemd. Nee, samenwonen met vrienden is niet zo evident als Rachel en co. het doen uitschijnen. En sorry, Carrie, maar ‘reallifevrienden’ hebben een job, en geen tijd om hele dagen te shoppen of naar je seksuele escapades te luisteren. Wel is er één ding dat deze tv-vriendschappen kenmerkt, namelijk dat je elkaar door dik en dun steunt, no matter what.

“Vriendschappen zijn de ultieme onbaatzuchtige relaties”, vat sociologe Beate Volker het samen. Zij doet onderzoek naar sociale netwerken en het ontstaan van relaties. “Een échte vriend heeft alleen jouw welzijn voor ogen en zet zich belangeloos voor je in. Vrienden willen het beste voor je, zonder dat ze daar zelf per se bij gebaat zijn. Simpel gezegd, ze accepteren je zoals je bent. Je kan helemaal jezelf zijn bij hen en vice versa. Het zijn vaak de eerlijkste relaties die je hebt: vrienden zijn meestal de enigen die je onzelfzuchtig feedback kunnen en durven te geven. Het rendementsdenken dat de rest van de maatschappij typeert – ik investeer in iets en wil zo snel mogelijk resultaat zien – maakt hier plaats voor een empathische vorm van wederkerigheid. Echte vrienden geven elkaar veel krediet. Ze accepteren het dat je weken huilt over een relatiebreuk of urenlang doorboomt over die ene collega. Omdat ze oprecht met je inzitten, mag de balans best lang scheefzitten. Natuurlijk moet er een evenwicht blijven: als je altijd geeft en nooit wat terugkrijgt, houdt het op een bepaald moment op.”

Klinisch psychologe Leslie Hodge noemt wederzijds vertrouwen de basis van een hechte vriendschap. In haar boek Eenzaam zoekt ze de weg naar een meer verbonden leven. “Vriendschap is zoveel meer dan het geven van een vind-ik-leuk. Echte vrienden durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze her- en erkennen elkaars gevoelens. Pas wanneer je een connectie voelt die gevoed wordt door wederkerigheid, kan je jezelf laten zien.”

Als een ui

Goede vrienden maken zware tijden draaglijker en mooie tijden nog mooier. En met hun ongezouten mening zorgen ze ervoor dat je niet rondloopt in een onflatterende outfit. Maar wat maakt dat iemand promoveert van shopbuddy tot Beste Vriend? Ooit bracht een onderzoek de karakteristieken van de ideale vriend in kaart. Dat zijn er tien. Vriendschap is evenredig participeren en delen, genieten van elkaars gezelschap en elkaar helpen in tijden van nood. Echte vrienden handelen in elkaars belang. Ze aanvaarden de ander, respecteren, begrijpen en vertrouwen elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn bij elkaar. En last but not least: ze hebben dezelfde interesses.

In theorie bezit elke goede vriend die tien eigenschappen. Maar voor je begint af te vinken: vriendschap is helaas geen wetenschap, legt de sociologe uit. “Hoe meer van deze dingen in een persoon samenkomen, hoe groter de kans dat er hechte vriendschap ontstaat. Maar niet elke vriend hoeft aan al die vereisten te voldoen. De term omvat veel relaties, net zoals een ui verschillende rokken heeft. Over de eerste schil met echt goede vrienden – waarvan de meeste mensen er zo één à twee hebben – is er de tweede schil of het bredere vriendschapsnetwerk van zo’n tien tot twaalf mensen. Dat zijn de mensen die je uitnodigt op een feestje, maar die je niet je diepste zielenroerselen toevertrouwt.”

Niet exclusief, wel dynamisch

Ook is de plaats die je inneemt in iemands vriendschapslaag niet permanent, zo stipt de sociologe aan. Net omdat we niet monogaam zijn op vriendschapsvlak, durft de aard ervan weleens te veranderen in de loop der tijd. Ook is het ene luisterende oor niet het andere: je weet meestal goed bij wie je moet aankloppen met welk probleem. “Vriendschappen zijn vergelijkbaar met partnerrelaties, met één groot verschil: ze zijn niet exclusief. Hoewel een andere kijk op de situatie verfrissend kan zijn, ligt het toch in onze aard om mensen te zoeken die op dezelfde golflengte zitten als de onze. Zo zal je die moeilijke situatie op je werk eerder voorleggen aan vriendin X, omdat zij net als jij een workaholic is. De schouder van vriendin Y, die parttime werkt, verkies je dan weer bij relatieperikelen. Op die manier is vriendschap in beweging. Dat dynamische karakter zorgt er ook voor dat vrienden zelden écht uit elkaar gaan, zoals dat bij koppels wel het geval is. Meestal versloft de boel gewoon een beetje als gevolg van bepaalde levensgebeurtenissen – een verhuizing, een baby, een nieuwe job – en verschuift een boezemvriendin naar de cirkel met ‘lossere’ vriendschappen. Net daarin schuilt het mooie van vriendschap: met wat goede wil van beide kanten blaas je een verwaterde vriendschap zo nieuw leven in.”

Dankzij onze vrienden hebben we minder last van ziektes en andere gezondheidsklachten, zo hebben Amerikaanse wetenschappers van de Michigan State University ontdekt. Om te ontrafelen hoe belangrijk sociale relaties zijn en welk effect ze hebben op onze fysieke en mentale gezondheid, combineerden de onderzoekers de uitkomsten van twee eerdere studies. De eerste toonde aan dat mensen die veel waarde hechten aan hun vriendschappen zich gezonder en gelukkiger voelen. “Wanneer we dingen ondernemen met vrienden, verlaagt ons stressniveau. Dat heeft een heilzaam effect op het afweersysteem”, verklaart prof. Volker. “Al doen vriendschappen heel wat meer dan het risico op een griepje naar beneden halen. Vrienden zijn een kompas: ze helpen ons een weg te vinden in onze complexe samenleving.”

Niet de ruimte die ze verdienen

“Als het gaat over de belangrijke dingen des levens, zijn mensen het er unaniem over eens: tijd spenderen met familie en vrienden geeft ontzettend veel voldoening”, vult Leslie Hodge aan. “Tegelijk mag het begrip vriendschap wel wat meer aanzien krijgen. In tijden van drukte lijken vrienden aan het kortste eind te trekken. Qualitytime met het gezin, dates met de partner, overuren op het werk ... Hoewel we allemaal aangeven vriendschappen ontzettend te waarderen, krijgen ze niet altijd de ruimte in onze agenda die ze verdienen. Nochtans zijn ze niet zo’n grote tijdslokop. Oké, wetenschappers stellen dat er standaard tweehonderd uur nodig is om van een kennis een vriend te maken. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen samen de Mount Everest moet beklimmen. Net zoals bij de liefde zit vriendschap vooral in kleine, alledaagse dingen. Eén rode draad: elkaars fijne gezelschap.”

THE FRIENDSHIP WISHLIST: ANTWOORDEN OP PRANGENDE VRIENDSCHAPSKWESTIES

• “Ik voel me af en toe eenzaam.”

Klinisch psychologe Leslie Hodge: “Dat je af en toe overvallen wordt door eenzaamheid, is niet per se erg. Het zet aan tot reflectie: wie ben je, wat wil je, hoe sta je in het leven? Het doet pijn, maar het is ook een kans om dingen te veranderen. Zoals meer investeren in bestaande of nieuwe relaties.”

• “Ik wil nieuwe vrienden maken.”

Op zich is het volgens Beate Volker simpel: je moet elkaar tegenkomen, en dus is de deur uit gaan een vereiste. Maar dat kan ook virtueel, in onlinecommunity’s waarin leden elkaars passies delen. Bovendien schuilt er een basale voorwaarde achter vriendschappelijke aantrekkingskracht: gelijkheid. “Vrienden lijken op elkaar qua opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht. Daar heb je de grootste kans om ‘gelijken’ tegen te komen.”

• “Help, mijn vriendenkring is gekrompen.”

“Nodig na deze crisisperiode enkele vrienden thuis uit en vraag ze om iemand mee te nemen die je niet kent. De kans dat het klikt is groot, want gelijkgestemde mensen zijn geneigd om elkaar op te zoeken”, luidt de tip van prof. Volker. Een variant daarop is het second-degree dinner. De regels: kies een medehost uit. Dat is iemand uit je kennissenkring die je graag wat beter wil leren kennen. Vervolgens nodigen beiden elk een andere gast uit. Die twee nodigen op hun beurt ook twee mensen uit. Met z’n zessen gaan jullie blinddatesgewijs uit!”

• “Ik zie mijn vrienden te weinig.”

Leslie Hodge: “Laat zien dat je tijd wil maken voor iemand, en wil luisteren. Je kan er altijd een traditie van maken en vaste data voor elkaar reserveren.” Prof. Volker:“Onlinecontact kan je offline dichter bijeenbrengen: leg de digitale agenda’s samen en plan een date over enkele maanden.”

• “Ik heb veel losse vrienden, maar geen echte groep.”

“Een vriendengroep begint vaak met een individuele vriendschap, waar anderen zich bij aansluiten. Stel je vrienden aan elkaar voor: als het klikt, kan dat het begin zijn van een vriendengroep”, tipt prof. Volker.