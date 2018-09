Waarom je tijdens je menstruatie zo veel zin hebt in seks Nele Annemans

10 september 2018

17u12

Buikkrampen, moodswings, gezwollen borsten ... je menstruatie is meestal geen pretje. Maar tante Roza brengt vaak ook nog iets anders mee: een verrassend hoog libido.

Ook al gemerkt dat je vaak meer zin hebt in seks tijdens je menstruatie? Hoewel het misschien onlogisch klinkt als je vergaat van de krampen, komt het fenomeen bij heel wat vrouwen voor. En dat heeft blijkbaar vooral met je geslachtshormonen te maken. "Een menstruatiecyclus gaat gepaard met allerlei hormonale veranderingen. Zo doen er zich voortdurend stijgingen en dalingen voor in je oestrogeen-, progesteron- en testosteronniveau", vertelt gynaecoloog Adeeti Gupta. "En die hormonen spelen een belangrijke rol in je verlangen naar seks. Zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Hormones and Behavior dat vooral de veranderende niveaus in oestrogeen en progesteron een groot effect hebben op de sekslust bij vrouwen. Dat komt doordat oestrogeen het libido en verlangen verhoogt, terwijl progesteron het libido onderdrukt", legt Gupta uit.

Maar wat gebeurt er dan precies tijdens je menstruatie? "Voor je je regels krijgt ontstaan er pieken in je oestrogeen en progesteron. Net voordat je ze werkelijk krijgt, dalen ze weer en zodra je menstrueert begint de oestrogeen weer langzaamaan te stijgen. Dat moment in je cyclus zorgt er bij veel vrouwen voor dat ze meer zin hebben in seks dan anders. "Tijdens en vlak na de menstruatie is progesteron, het hormoon dat je libido onderdrukt, het laagst, terwijl je oestrogeen, wat je sekslust opwekt, toeneemt", vertelt cognitief neurowetenschapper en sekstherapeut Nan Wise.

Daarnaast werkt seks of masturbatie ook voor veel vrouwen als medicijn. "Seks en een orgasme kunnen stress en menstruele pijn verlichten, twee dingen die je onbewust verlangt in die tijd van de maand", aldus Wise. Toch hangt het volgens haar ook af van vrouw tot vrouw of je je al dan niet opgewonden voelt tijdens je menstruatie. "Sommige vrouwen houden er net niet van om te vrijen als ze last hebben van buikkrampen en bloedverlies, terwijl het bij anderen juist zorgt voor een soort ontlading."

Tot slot blijkt je menstruatie ook niet het enige seksuele hoogtepunt te zijn in je cyclus. Onderzoek toont namelijk aan dat je hormonale veranderingen je ook rond je eisprong, ongeveer halverwege je cyclus of twee weken na je menstruatie, erg opgewonden maken.