Waarom je meer ruzie maakt met je partner als je weinig seks hebt Timon Van Mechelen

18u30

Seks is gezond en je wordt er gelukkig van. Geen wonder dat koppels die weinig seks hebben meer ruzie maken met elkaar. Je legt de schuld misschien wel bij jezelf, raakt sneller geïrriteerd en voor je het weet vlieg je elkaar in de haren. En toch is het allemaal iets minder simpel dan dat.

“Voor veel koppels – waarschijnlijk zelfs de meerderheid – staat seks hebben gelijk aan een intieme band met elkaar opbouwen. Fysiek, maar ook op emotioneel vlak,” zegt Amanda Gesselman, sociaal psycholoog en wetenschapster aan het Kinsey Instituut. “Wie tevreden is over zijn of haar seksleven, gaat er vaak vanuit dat de relatie zelf ook goed zit. Dus als één van de twee dan steeds minder zin heeft, wordt dat als vanzelfsprekend geïnterpreteerd alsof er iets mis is. We beginnen dan aan onszelf te twijfelen, vindt mijn partner mij nog wel aantrekkelijk, heeft zij of hij misschien een affaire?”

Hoewel dit bij talloze mensen voorkomt, wijzen verschillende studies uit dat mensen die veel bevestiging nodig hebben, hun seksleven bijna altijd bezien als een graadmeter van hun relatie. Daar stemt ook de Amerikaanse relatietherapeute Vanessa Marin mee in. Ze ziet dit probleem vaak voorbijkomen in haar praktijk.

Je relatie voorrang geven

“Seks is niet iets puur fysiek, het gaat over veel meer dan dat. Je partner neemt heus niet alleen initiatief om zelf een orgasme te krijgen. Natuurlijk wel deels, dat is het leukste deel van seks. Maar seks gaat ook over je relatie voorrang geven op die miljoenen andere dingen die onze aandacht vragen. Als je partner je seksueel afwijst omdat hij of zij nog e-mails aan het beantwoorden is of omdat een tv-programma te spannend is, zend je daar een signaal mee uit dat er belangrijkere dingen zijn dat tijd doorbrengen met elkaar. Terwijl je dat waarschijnlijk niet eens zo bedoelt.”

Het grootste probleem is volgens Marin echter dat veel mensen boos worden maar er niet over praten, terwijl hun partner die boosheid duidelijk opmerkt. “De spanning die dan in de lucht hangt, zorgt er alleen maar voor dat je partner je nog vaker gaat afwijzen. Daardoor kom je in zo’n negatieve spiraal terecht, waar je nog moeilijk alleen uitgeraakt.” Al begrijpt ze ook dat over een tekort aan seks praten heel moeilijk is voor velen. “Niemand heeft ons ooit geleerd om over die gevoelens van afwijzing te praten en al helemaal niet hoe we daarmee moeten omgaan. Dus we laten ze gewoon sidderen in ons binnenste, wat het natuurlijk alleen maar erger maakt. Op den duur raakt het potje met gevoelens van afwijzing zo vol, dat het er in één keer allemaal uitkomt. En dan krijg je dus ruzie(s).”

Praat met elkaar

De oplossing ligt volgens Marin dan ook in praten met elkaar. Hoe gênant en ongemakkelijk je jezelf daar bij voelt. Zij focust in haar praktijk zelf vooral op aan koppels duidelijk maken wat gevoelens van afwijzing bij een persoon kunnen teweegbrengen en hoe je daarmee omgaat. “Eens allebei de partners dat beseffen, is het veel makkelijker om met elkaar te praten en duidelijk te maken wat er juist van de ander verwacht wordt. In de meeste gevallen komen de koppels er dan ook achter dat het probleem helemaal niet bij hun relatie zelf ligt. Vaak is één van de twee gewoon moe, depressief of gestresseerd, waardoor seks niet meteen bovenaan het lijstje met prioriteiten staat.”

Wat ook kan helpen volgens de therapeute is om seks niet altijd en alleen als succesvol te beschouwen als er penetratie bij te pas is gekomen. “Er zijn zoveel verschillende manieren om seks te hebben, maar we verliezen na een tijdje vaak onze creativiteit en gaan er vanuit dat we hetzelfde als altijd moeten doen. Misschien wijst je partner je wel af omdat hij of zij het gewoon beu is? Probeer eens samen porno te kijken of doe aan dirty talk terwijl de ander masturbeert. Eens je beseft dat je zoveel verschillende dingen kunt proberen, is het ook makkelijker om pakweg te zeggen dat je zelf geen zin hebt om klaar te komen vanavond, maar dat je gerust wil strippen terwijl je partner bijvoorbeeld masturbeert.”

Probeer dus eens iets nieuws tussen de lakens wanneer je partner je afwijst en praat over je gevoelens met elkaar. "Niet makkelijk, wel dé oplossing."