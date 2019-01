Waarom het zo moeilijk is om de foto's van je ex te verwijderen Margo Verhasselt

Een break-up onder ogen komen kan een lang en moeilijk proces zijn. Loslaten is vaak iets wat je niet meteen wil doen, maar het is wel nodig. Voor sommigen helpt het om hun ex te verwijderen op sociale media, voor anderen is foto's verwijderen op hun gsm de eerste stap. Al is dat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Lukt het jou niet meteen? Je bent niet alleen.

“Een relatiebreuk an sich is vaak al erg zwaar”, legt relatie expert en liefdescoach Susan Winter uit aan lifestylewebsite Elite Daily. “Foto’s uit je verleden verwijderen doet daar nog een schepje bovenop. Heb je het moeilijk om elk spoor van je ex uit je leven te verwijderen? Dat is helemaal normaal volgens Dr. Gary Brown, dating- en relatietherapeut. “Het is niet ongewoon dat je het moeilijk vindt om de foto’s van je ex te verwijderen. Het is de volgende stap in het besef dat de relatie echt gedaan is."

Het kan erg moeilijk zijn om die stap te zetten, zeker als je ergens nog hoop hebt dat jij en je partner nog steeds een toekomst hebben samen. Maar doe je het niet en blijft de situatie hetzelfde? Dan maak je het alleen moeilijker voor jezelf.

“Kiekjes uit een vorige liefde verwijderen kan nog moeilijker zijn als je hoopt dat jullie nog steeds samen zullen eindigen”, stelt Brown. “Eigenlijk ga je jezelf onbewust meer pijn doen op die manier." Winter en Brown zijn het erover eens dat het in sommige gevallen oké is om foto’s van een ex te bewaren. “Telkens je een foto van een oude liefde ziet, moet je jezelf de vraag: ‘voel ik mezelf nu beter of slechter?’ stellen. Het antwoord op die vraag kan duidelijkheid geven over of je al dan niet de foto’s kan bewaren", legt Brown uit.

Niet altijd negatief

“Ik ontmoette ooit een vrouw die met plezier terugkeek naar foto’s van haar vorige partners”, vertelt Winter. “Ze voelde geen spijt over het einde van de relaties, maar ze keek terug naar de mooie herinneringen en bewonderde zichzelf en alle mooie mannen die ze al aan de haak kon slaan.” De interpretatie van een foto hangt dus af van persoon tot persoon. Niet iedereen zal een negatieve impact ondervinden.