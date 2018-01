Waarom het niet erg is om je hele leven single te blijven Timon Van Mechelen

29 januari 2018

18u07

Bron: Vice 29 Seks & Relaties Vrijgezellen worden al jaren neergezet als mislukkingen. Zeker wie op latere leeftijd (nog) geen partner heeft, wordt door de maatschappij bestempeld als gefaald en zielig. De vergelijking met Bridget Jones is nooit veraf. En dat terwijl het aantal singles overal ter wereld blijft toenemen. Tegen 2060 wordt zelfs verwacht dat de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Aan Vice legt Dr. Bella Depaulo, psycholoog en auteur van het boek Singled Out , uit waarom het zelfs beter is om de rest van je leven alleen te blijven.



‘Hoe singles gestereotypeerd, gestigmatiseerd en genegeerd worden en toch lang en gelukkig leven’, luidt de subtitel van haar boek Singled Out. En dat zegt eigenlijk genoeg. Volgens de Amerikaanse wetenschapster is er een groot gebrek aan studies die focussen op singles, zonder ze te vergelijken met getrouwde koppels. Ze vond meer dan 800 onderzoeken, waarin de twee groepen elke keer met elkaar vergeleken worden. Daarom besloot ze zelf op onderzoek uit te trekken, en haar boek is daar het resultaat van. Haar meest opvallende conclusie? Getrouwde mensen lopen een grotere kans om geïsoleerd en teruggetrokken te leven dan singles. Van met de deur in huis vallen gesproken.

“Mensen denken dat als ze trouwen, ze gelukkiger en gezonder zullen zijn en langer zullen leven. Ze hebben het gevoel het juiste te hebben gedaan, maar dat is er natuurlijk gewoon ingedramd door de maatschappij. Wie hierin gelooft, beziet vrijgezellen – en dan vooral de gelukkige mensen – zonder dat ze het doorhebben als een bedreiging. Want ze druisen in tegen waarin zij geloven wat gelukkig maakt,” vertelt ze aan Vice. Vergelijk het met iemand die trots vertelt heel blij te zijn met een alcoholverslaving. Omdat jij je niet kan inbeelden dat je daar gelukkig van wordt, maakt het je kwaad.

“Omdat het vrijgezellenleven zo wordt gestigmatiseerd en gestereotypeerd, gaan vrijgezellen er al jaren vanuit dat er iets mis is met hen. Zelfs als ze eigenlijk helemaal geen relatie willen. Het is ook de reden waarom mensen massaal blijven hangen in slechte relaties. Om toch maar niet alleen te zijn. Een situatie die eigenlijk voor iedereen nadelig is. Koppels zijn niet gelukkig in hun relatie en singles zijn niet gelukkig omdat er op hen neergekeken wordt.”

Eenzaamheid

Volgens Depaulo is er al heel veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid, maar wordt er wel vooral gefocust op de negatieve aspecten. Ze ontkent ook niet dat die er zijn, maar oppert dat we het niet zo eenzijdig mogen bekijken. “Eerst en vooral is er beginnend onderzoek dat nu eindelijk ook wetenschappelijk aantoont dat eenzaamheid goed is voor je persoonlijke groei, creativiteit en ontspanning. Maar er zijn ook gewoon veel mensen die tijd alleen doorbrengen net heel fijn vinden. Ze waarderen het in plaats van zich zorgen te maken over eenzaamheid.”

“Cijfers staven daarnaast dat vrijgezellen niet allemaal op zoek zijn naar onbezonnen plezier, maar dat ze net vaker vrijwilligerswerk en avondles volgen en ook heel zorgzaam zijn voor de mensen in hun omgeving. Daardoor hebben ze meestal een sterkere band met hun vrienden, familie en collega’s dan wie wel een relatie heeft. Koppels kijken vooral naar elkaar omdat ze denken dat dat zo hoort. Onderzoek toont aan dat zij in theorie vaak geïsoleerder en meer teruggetrokken leven dan hun vrijgezelle tegenhangers. Zelfs als ze kinderen hebben.”

Ze vertelt ook nog dat singles meer openstaan voor nieuwe ervaringen, zowel op het werk als in privésfeer. Door die open geest zouden ze beter voorbereid zijn op veranderingen dan mensen in een relatie en ze zouden zich als persoon ook meer ontwikkelen. “Getrouwde mensen dragen vaak oogkleppen en leven in een bubbel,” aldus Depaulo.

Zelf leven bepalen

“Koppels moeten stoppen met zich als een onafscheidelijke eenheid te gedragen en ze moeten terug individualistischer gaan leven. Belangrijk is ook dat we allemaal samen eenzaamheid niet als een dreiging maar als een kans zien en dat we de levens van vrijgezellen eindelijk serieus en niet als minderwaardig bekijken. Het zijn vaak mensen die gaan voor hun passies, die genieten van het leven en zelf uitmaken welke personen belangrijk zijn in hun leven in plaats van dat alles rond die ene ware draait. Ze bepalen hun eigen leven, sinds wanneer is daar iets mis mee?”