Waarom hebben zo veel mensen zomerliefdes?

24 mei 2019

09u48

Langzaam maar zeker komt de zomer eraan. Dat betekent: uitgebreide barbecues, terrasjes, een reis naar het buitenland en voor sommigen ook een zomerliefde. Hoe komt het dat we tijdens deze periode naarstig op zoek gaan naar wat geflirt en een partner? En waarom lijken die relaties haast gedoemd om te mislukken?

Summer loving happens so fast. Dat weten we allemaal dankzij de musical Grease. Maar hoe komt dat eigenlijk? Wat drijft mensen om plots tijdens de zomermaanden een (tijdelijk) lief aan de haak te slaan?

“Het maakt niet uit welk seizoen het is, de meeste mensen ervaren altijd wel enige druk om een partner te zoeken”, meent relatietherapeut Stephen Snyder. “Maar tijdens de zomer trekken mensen meer naar buiten, waardoor die druk zich extra laat voelen.”

Op zich klinkt dat niet onlogisch. Tijdens de wintermaanden is het verleidelijk om in de zetel te kruipen voor een avond Netflix & chill. Maar als het zonnetje schijnt, wordt er van je ‘verwacht’ dat je ervan profiteert. Dat je zomerbars uitprobeert, naar festivals gaat of een avondwandeling maakt. En zulke dingen zijn vaak leuker met 2 dan alleen. Omdat je vaker buitenkomt, is de kans ook nog eens groter dat je iemand zal ontmoeten.

Maar waarom blijkt er vaak een vervaldatum te kleven op dit soort zomerliefdes? Dat komt - volgens Arthur Malov, medeoprichter van New York Dating coach - omdat je standaarden om iemand te ontmoeten tijdens de zomers vaak lager liggen. “De basis voor je relatie is daardoor niet zo sterk. Het lijkt voor jou misschien alsof het seizoen verantwoordelijk is voor de relatiebreuk, maar eigenlijk beginnen we zelf gewoon veel sneller met iemand te daten tijdens de zomer.”

Een tweede reden is omdat je na de zomer vaak terug wordt gekatapulteerd naar de ‘echte wereld’, ver weg van de zomerse wolk waarop jullie enkele weken geleefd hebben. Dan beginnen de moeilijkheden, meent klinisch psychologe Mary Commerford uit. “De ene persoon ziet de relatie misschien als een tijdelijke flirt, terwijl de andere er net meer van verwachtte. Daar beginnen de problemen al. Bovendien zie je in die korte intense en romantische periode alleen elkaars beste kwaliteiten. Na die 2 à 3 maanden worden illusies doorprikt, en begin je andere aspecten te zien aan de persoon, die je misschien minder bevallen.”