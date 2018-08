Waarom een knipperlichtrelatie slecht is voor je mentale gezondheid Redactie

28 augustus 2018

11u22

Bron: The Independent/Metro 0 Seks & Relaties Dit nieuws kom wellicht niet als een verrassing voor eender wie die ooit in een aan-en-uit-relatie heeft gezeten, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen: een knipperlichtrelatie verhoogt de kans op depressies en angststoornissen.

Een studie van de universiteit van Missouri in Columbia, waarvoor 500 mensen werden gevraagd naar hun gevoelens en emoties ten opzichte van hun relatie en die werd gepubliceerd in de Journal Family Relations, ontdekte dat maar liefst 60 procent van de ondervraagden ooit een knipperlichtrelatie had. Ross en Rachel in Friends of Carrie en Big in Sex and The City zijn dus bijlange geen uitzonderingen.

In vergelijking met meer stabiele relaties, linken de onderzoekers aan-en-uit-relaties aan een hoger risico op misbruik, slechtere communicatie en ook meer bedrog. Ook associëren ze dit soort relaties met meer mentale problemen, of dat was toch althans het geval bij de ondervraagden.

Er werd ook gekeken naar waarom koppels het gedaan maken, om het daarna weer bij te leggen. Noodzakelijkheid of praktische redenen, zoals bij elkaar blijven voor de financiële situatie, bleken de meest voorkomende redenen te zijn. Datingcoach James Preece legt aan The Independent uit dat aan-en-uit-relaties meestal voorkomen als één van de twee minder toegewijd is dan de ander. “De persoon die serieuzer is over de relatie tolereert de wispelturigheid van de ander vaak omdat hij of zij de ander niet wil verliezen. Breuken kunnen veroorzaakt worden door veelvoorkomende ruzies of ontrouw, maar door een bepaalde aantrekking van beide kanten, komen koppels toch weer vaak samen.”

Toch hoeft een knipperlichtrelatie niet altijd slecht nieuws te zijn volgens de onderzoekers, maar ze stellen wel dat het belangrijk is om goed te analyseren waarom je uit elkaar bent gegaan en daarna weer samen bent gekomen. “Maak het nooit zomaar weer goed, maar zorg altijd dat je een open gesprek hebt met je ex-partner over wat er verkeerd is gelopen tussen jullie. De kans is namelijk groot dat dezelfde problemen anders de volgende keer opnieuw naar boven komen”, aldus Kale Monk, hoofdauteur van de studie die werd gepubliceerd in de Journal Family Relations.