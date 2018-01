Waarom de meeste mensen liever een slimme dan een knappe partner willen, maar té slim ook weer niet goed is Timon Van Mechelen

25 januari 2018

13u17

Uiterlijk speelt natuurlijk een belangrijke rol in het kiezen van een partner, maar allesoverheersend is het niet. Uit een recente enquête die werd afgenomen bij 200.000 mensen blijkt dat zowel mannen als vrouwen intelligentie belangrijker vinden. Al zijn daar wel grenzen aan.

Ondanks de populariteit van datingapps als Tinder en Happn, zetten meer mannen en vrouwen intelligentie in hun top-3 van kenmerken die ze zoeken in een partner dan uiterlijk. Over het waarom ze naar die intelligentie zoeken, werd echter niet doorgevraagd in de grootschalige enquête. Windt een intelligente conversatie ons op of zijn we echt massaal sapioseksuelen (mensen die intelligentie de belangrijkste eigenschap vinden in een (seksuele) partner, red.) zoals sommige media beweren? Een studie die werd uitgevoerd in een universiteit in Australië bij 383 mensen ging er wel dieper op in.

Aan de deelnemers werd eerst gevraagd om 13 eigenschappen te rangschikken die ze belangrijk vinden in een partner, inclusief intelligentie. Er werd hen ook gevraagd om aan te duiden welke graad van intelligentie (ze kregen de keuze tussen 7 verschillende IQ-niveaus) ze aantrekkelijk vinden. Net zoals bij de grootschalige enquête bleek dat quasi iedereen intelligentie belangrijk vindt. Het werd bijna unaniem op de tweede plaats gezet, vlak na ‘vriendelijk en begrijpend’.

Seuten en nerds

Maar dat wil niet zeggen dat een hoger IQ daarom altijd beter is. Een IQ van rond de 120, wat iets hoger dan het gemiddelde is in ons land, werd het meest aantrekkelijk bevonden. Mensen met een IQ van 135 werden nog altijd als aantrekkelijk bezien, maar minder dan zij met een IQ van 120. De onderzoekers halen als reden hiervoor aan dat hoge intelligentie vaak wordt geassocieerd met ‘seuten’ of ‘nerds’.

Tot op een bepaalde hoogte vinden we intelligentie dus aantrekkelijk, maar windt het ons ook op? Niet echt. Amper 8 procent van de deelnemers, waarvan 55 procent vrouwen, vulde in opgewonden te raken van een intelligente partner. Het overgrote merendeel van de deelnemers vindt het geen afknapper, maar het windt hen ook niet bepaald op. Ze blijven er kortom neutraal bij. Dat we dus allemaal sapioseksuelen zijn anno 2018, blijkt niet te kloppen. Volgens de onderzoekers vinden we intelligentie dan ook vooral aantrekkelijk omdat het vaak samengaat met andere eigenschappen die we belangrijk vinden. Denk aan ambitie en succes, omdat het doorgegeven kan worden aan de kinderen.

Nog een belangrijk resultaat is dat 5 tot 6 procent van de deelnemers intelligentie net zeer onaantrekkelijk vindt. Waarom, komen we niet te weten uit deze studie.

Dat intelligentie een rol speelt in de romantische aantrekkingskracht staat dus in ieder geval vast. De studie vormt ook het eerste wetenschappelijke bewijs dat sapioseksuelen bestaan, maar in grote getale zijn ze voorlopig niet.