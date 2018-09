Waarom de break-up met een vriend erger kan zijn dan met je lief Margo Verhasselt

26 september 2018

Er is absoluut geen tekort aan liedjes, films en televisieseries die beschrijven hoe moeilijk het is om over een break-up te geraken. Maar als het over het einde van een vriendschap gaat, dan zitten we soms met de handen in het haar.

We leren hoe we vrienden moeten maken, hoe we moeten delen en hoe we met pestkoppen om moeten gaan wanneer we klein zijn, legt Miriam Kirmayer, klinisch therapeut, uit aan TIME. Die lessen stoppen wanneer we de adolescentie bereiken. Toch toonde een studie uit 2017 aan dat vriendschap juist belangrijker wordt naarmate we ouder worden. Maar als vriendschappen toch zo belangrijk zijn, waarom praten we dan niet over wat we moeten doen als ze stuklopen? "Men verwacht dat vriendschap een gemakkelijk iets is voor volwassenen", legt Kirmayer uit. "Al is het duidelijk dat dat niet klopt."

De ups, downs en - in sommige gevallen - het einde van vriendschappen kunnen even moeilijk zijn om mee om te gaan dan relaties. En wel hierom:

We weten niet wat we moeten zeggen

"We linken het einde van een vriendschap vaak aan een groot bedrog", legt Kirmayer uit. In die situatie is het gemakkelijk om uit te leggen waarom het misging, en dan leggen we de schuld bij de andere persoon. Toch groeien de meeste mensen gewoon uit elkaar en komt er vaak niet al te veel drama aan te pas. Dat zou dan ook de meest voorkomende reden zijn waarom vriendschappen eindigen. Soms zijn er gewoon andere factoren die ervoor zorgen dat het niet meer werkt, zoals een te grote afstand of een verschil in de levensstijl.

Wat de reden ook is voor het einde van de vriendschap, het probleem is vaak dat we niet weten of we nu wel of niet een gesprek moeten hebben met die bepaalde vriend of vriendin. En als we dan toch besluiten om het erover te hebben, weten we niet wat we moeten zeggen. "Dat creëert situaties waar we ons gekwetst door voelen", legt de therapeut uit. "Soms gaan we niet op de juiste manier om of weten we niet hoe we dat moeten doen omdat we niet weten hoe een break-up in dit geval er moet uitzien."

Bij een romantische relatie is er vaak een conversatie die het einde van de relatie aankondigt, wat pijnlijk is, maar er wel voor zorgt dat het afgesloten kan worden. Maar dat gesprek ontbreekt bij het einde van vriendschappen, daarom is het vaak moeilijker.

We schamen ons omdat het niet werkt

"Mensen hebben het gevoel alsof ze door en door zouden moeten weten hoe ze deze situaties moeten aanpakken en denken ook dat andere mensen perfect weten wat ze moeten doen," vertelt Kirmayer. "Vaak krijgen mensen het gevoel alsof ze iets fout doen."

Een break-up met een vriend wordt niet even uitvoerig besproken als een break-up met een lief. Mensen met moeilijkheden in hun vriendschappen hebben dan ook vaak het gevoel alsof ze de enige zijn die dit probleem hebben, al is niets minder waar. In plaats van advies en hulp te zoeken bij anderen houden ze het probleem voor zichzelf.

Daarnaast is er een algemene verwachting dat niet elke romantische relatie stand zal houden, maar Kirmayer wijst erop dat we hetzelfde moeten verwachten voor vriendschappen. Het einde van een vriendschap betekent niet dat jullie slechte vrienden waren, het toont gewoon aan dat het niet werkte.

We hebben niet dezelfde verwachtingen als onze vrienden

Er is een groot verschil tussen vriendschappen en relaties, een verschil dat een break-up tussen twee vrienden erger kan maken, stelt Marni Feuerman, een psychotherapeut uit Florida. "De verwachtingen in een relatie liggen anders", legt ze uit. "Mensen bepalen zelf dat ze een koppel zijn. De relatie is erg gedefinieerd: we daten, we zijn verloofd, we zijn getrouwd." In sommige gevallen is er zelfs een document dat bevestigt wat jullie nu juist zijn.

Bij vrienden is dat niet het geval. Het is moeilijker om een verwachting tussen twee vrienden te bepalen. Vrienden zitten dan ook sneller op verschillende golflengtes. We praten niet over wat we verwachten van onze vrienden legt de psychotherapeut uit. "We hebben geen zin om afgewezen te worden."

Een vriend die het gevoel krijgt alsof hij of zij niet gewaardeerd wordt, zwijgt in de meeste gevallen. Zo dooft een vriendschap dan ook sneller uit.

We weten niet wat kan en wat niet

Nadat we uit elkaar gaan met een partner wordt vaak besproken wat kan en wat niet. Blijven we vrienden? Zeggen we elkaar nog dag? Spreken we nog alleen af? Zo'n gesprek komt er meestal niet bij vrienden. "Er is heel wat verwarring over het einde van vriendschappen", legt Feuerman uit. Gaan jullie elkaar nog spreken? Vinden jullie het oké om nog samen dingen te doen met andere mensen bij? Wanneer deze vragen onbeantwoord blijven, kan dat voor heel wat ongemakkelijke en vooral pijnlijke gevoelens zorgen.

Het rouwproces is onverwacht

Vaak zien we het einde van een romantische relatie ergens wel aankomen en kunnen we ons voorbereiden op de pijn die op ons pad komt. Maar omdat het einde van vriendschappen minder besproken is, en daarom ook vaker onverwacht is, zijn we vaak niet goed voorbereid op de pijn die erbij komt kijken.

"Je gaat eigenlijk een beetje door een rouwproces en dat is helemaal normaal", vertelt Feuerman. "Heb je het gevoel dat je toch niets aan de situatie kan veranderen? Rouw er dan om, zet je erover en zoek een nieuwe vriendschap waar je meer aan hebt."

Na een break-up tussen twee vrienden is het normaal om woede, verdriet en eenzaamheid te voelen wanneer je de persoon ziet. Deze gevoelens zijn in het begin normaal en helpen je ook om over de situatie heen te raken. Geef jezelf even tijd om het allemaal een plaats te geven.