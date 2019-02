Waarom blijven mensen bedriegen? Een psycholoog legt uit Margo Verhasselt

28 februari 2019

12u54

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Wie de voorbije weken niet onder een steen heeft geleefd en wat mee is met wat er gebeurt in Hollywood, weet ondertussen dat Tristan Thompson Khloe Kardashian opnieuw bedrogen heeft en dat met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloe’s kleine zus Kylie. Drama alom. Maar als je ooit bedrogen werd, vraag je je vaak af waarom je partner die pijnlijke keuze maakte. Vaak is het nog moeilijker wanneer je beseft dat het niet de eerste keer is dat hij of zij dit doet. Waarom blijven sommige mensen steeds opnieuw bedriegen?

Serial cheaters, wie zijn ze en wat gaat er door hun hoofd? Dr. Susan Edelman, gespecialiseerd in relaties, legt uit dat het een moeilijke vraag om te beantwoorden is. Ze wijst erop dat het afhangt van wat je als bedriegen beschouwt: “Het is een moeilijke, want wat telt als vreemdgaan? Sms’en? Actief zijn op datingapps? Dansen? Kussen?” Daarnaast is er ook een verschil tussen emotionele en seksuele ontrouw, alhoewel het vaak dezelfde gevolgen heeft.

Dr. Edelman definieert bedriegen als ‘continue op zoek gaan naar andere, seksuele relaties met mensen die niet jouw partner zijn, zonder dat jouw partner dat goed vindt’. Het belangrijkste punt daarin: dat beide partners geen goedkeuring geven.

Seriebedriegen komt vaker voor dan we denken. Een recente studie door Scott K. Knopp, die voor het departement of Psychology aan de universiteit van Denver werkt, toonde aan dat mensen die hun partner al eens bedrogen, drie keer meer kans hebben om dat in hun volgende relatie opnieuw te doen. Maar bedrogen worden heeft ook echt langdurige gevolgen. Dezelfde studie toonde overigens aan dat mensen die vermoeden dat hun partner vreemdging, vier keer sneller hun volgende partner ook zouden verdenken.

Maar waarom doen ze het nu? Er zijn heel wat redenen volgens Edelman. Meervoudige bedriegers doen dat niet altijd om dezelfde reden en Edelman is ervan overtuigd dat het te maken kan hebben met persoonlijkheidsstoornissen, trauma’s uit het verleden of een gevoel van minderwaardigheid. Het kan erg moeilijk zijn om een gezonde relatie te hebben wanneer een persoon nog aan zichzelf moet werken. “Je kan ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, het kan zijn dat je met een narcist of sociopaat te maken hebt. Maar het kan evengoed dat ze met problemen uit hun kindertijd worstelen waardoor ze zich niet geliefd voelen en intimiteit ontlopen. Daarnaast kan het ook zijn dat ze een seksverslaving hebben.” Al is er wel hoop, Edelman wijst erop dat seriebedriegers hulp kunnen zoeken van professionals om zo aan hun probleem te werken.