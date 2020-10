Waarom bleef Vlaams model Anthonia bij haar gewelddadige partner? “Zelfs sterke vrouwen zien we altijd maar terugkeren”, zeggen experts

Het is een dappere zet van de jonge Anthonia Rochus (21). De Lierse deelde op Twitter het verhaal van haar misgelopen relatie: hij sloeg haar, zij vond pas na anderhalf jaar de kracht om bij hem weg te gaan. Op haar foto’s zien we haar gezicht vol builen en blauwe plekken, in onze krant getuigt ze over hoe het zo ver is kunnen komen. “Mensen die dit niet hebben meegemaakt, begrijpen niet waarom je bij zo iemand blijft”, zegt ze. “Maar zulke gasten gaan sluw te werk.” Expertes Helen Blow en Ellen Vercammen verhelderen waarom vrouwen het zolang uithouden met partners die hen mishandelen. “Toegeven dat de man die je graag ziet je pijn doet, is een grote drempel.”

Anthonia leerde haar ex twee jaar geleden kennen. “Het was een coup de foudre”, zegt ze. Maar de charmante kerel die haar overstelpt met complimentjes, bleek al snel ook een jaloers en opvliegend kantje te hebben. “Plots mocht ik me niet meer opmaken en mocht ik niet meer de kleren aantrekken die ik wou.” Op een nacht ontspoort het: hij wordt kwaad en bonkt Anthonia met haar gezicht tegen de radiator. Wanneer hij een paar dagen later spijt betuigt en belooft dat het nooit meer zal gebeuren, geeft ze hem een tweede kans. Maar het gebeurt wel opnieuw. En opnieuw.

Afgelopen zomer, na anderhalf jaar met hem, besefte Anthonia dat ze er een eind aan moest maken. Ze was na de zoveelste afranseling op spoed beland, met een verwonding die bijna haar dood betekende. “Dat heeft mij de ogen geopend. Ik besefte dat ik daar weg moest, voor het te laat was.” Ze diende klacht in bij de politie van Lier. En nu, een paar maand later, deelt ze foto's van die laatste verwondingen op Twitter. Ze volgt de trend waarbij koppels foto’s delen van zichzelf toen en nu: ‘where it started, where it ended’. Alleen ziet haar toen en nu er veel minder rooskleurig uit.

Dit is mijn before and after. Geen happy story. Geen groot geluk. Maar pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan. Eindelijk heb ik de moed gevonden mijn verhaal te doen. Maar dit is niet het einde. Ik kom hier sterker dan ooit uit.



Anthonia is absoluut niet alleen. In ons land worden jaarlijks zo’n 25.000 feiten van partnergeweld – zowel psychisch als fysiek – gemeld bij de politie. Dat zijn er bijna 70 per dag, of drie per uur. Vorig jaar stierven ook minstens achttien Belgische vrouwen door het geweld van hun partner. “Daarom wil ik mijn verhaal doen”, zegt Anthonia. “Om het probleem bespreekbaar te maken en om anderen te waarschuwen.”

Het onbegrip dat ze nu uit sommige hoeken krijgt, neemt ze erbij. “De meeste mensen begrijpen niet waarom je bij zo iemand blijft. Zíj zouden onmiddellijk vertrekken, zeggen ze. Dat dacht ik vroeger ook. Maar zulke gasten gaan sluw te werk. Hij had me compleet geïsoleerd. Ik had geen contact meer met mijn vrienden en familie en daar speelde hij op in. ‘Wil je bij me weg? Maar je weet toch dat ik de enige ben die nog om je geeft? Je hebt niemand anders meer.’ En ik geloofde hem.”

Het klinkt erg herkenbaar voor experten die met slachtoffers van partnergeweld werken. Anthonia stapte zelfs sneller naar de politie dan gemiddeld. De meeste slachtoffers doen pas na 35 incidenten aangifte bij de politie. Dat betekent dat ze vaak twee jaar in een gewelddadige relatie zitten vooraleer ze hulp zoeken. “Zeker in de midden- en hogere klasse wordt de stap naar politie en hulpverlening minder snel gezet", weet Ellen Vercammen, hulpverlener bij Veilig Thuis, het Family Justice Center van Antwerpen. "Partnergeweld is een taboe, dat liefst binnenskamers uitgeklaard wordt. Toegeven dat de man die je graag ziet je pijn doet, is een drempel."

Gedeelde schuld

Na de eerste gewelddadige uitbarsting, maakten Anthonia en haar vriend het al na een paar dagen opnieuw goed. Ook dat maakt voor experte intrafamiliaal geweld Helen Blow deel uit van een kenmerkende spiraal. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen vertrekt een partner om nooit meer terug te keren.

Achteraf is het gemakkelijk om spanningen op, bijvoorbeeld, alcohol te steken. Aan de achterliggende oorzaken of frustraties werkt het koppel dan niet Helen Blow

"We zien vaak dat een koppel onmiddellijk na de eerste geweldpleging en daaropvolgende breuk snel weer contact zoekt. De pleger betuigt spijt en het slachtoffer neemt een stuk van de schuld op zich: ook hij/zij zei of deed wel iets wat niet oké is. En op basis van die gedeelde schuld herstellen ze de relatie en herbeginnen ze. Achteraf is het gemakkelijk om spanningen op, bijvoorbeeld, alcohol te steken, maar aan de achterliggende oorzaken of frustraties werkt het koppel meestal niet. De spanning bouwt zich daarna weer op en het komt tot een nieuw incident. Het slachtoffer blijft de schuld op zich nemen, het geweld wordt erger en de mogelijkheid om eruit te stappen, verkleint. Op dat moment heeft het slachtoffers al afstand genomen van vrienden en familie en dreigt isolatie."

Vercammen snapt waarom buitenstaanders grote ogen trekken wanneer een slachtoffer bij een gewelddadige partner blijft, maar begrijpt de beweegredenen van de getroffenen ook. Zij ziet 7 van de 10 slachtoffers die in opvang terechtkomen, vaak na twee of drie weken naar de partner terugkeren. Het blijft nog altijd iemand die ze graag zien of gezien hebben. Daarnaast zijn veel slachtoffers financieel afhankelijk en spelen er vaak ook praktische redenen mee om niet uit elkaar te gaan, zoals het huis of de kinderen.

Hopen op verandering

Maar zelfs als financiële middelen geen bezwaar vormen, is er nog de emotionele afhankelijkheid, zegt Blow. "Mensen kiezen een partner omdat ze iets vinden dat een ander niet heeft. Ze willen terug naar hoe de relatie was in het begin en geven aan vrienden en familie niet graag toe dat de relatie niet werkt."

De omgeving kan best zo weinig mogelijk oordelen over wat het slachtoffer wel of niet moet doen. Dat kan ervoor zorgen dat het slachtoffer zich nog meer afsluit Ellen Vercammen

“Wie als kind geleerd heeft ‘te zorgen voor’, valt bovendien sneller voor partners die zorg nódig hebben”, vult Vercammen aan. “Op lange termijn geeft dat veel spanningen, want de zorgende partner hoopt dat de andere gaat veranderen. Vaak zie ik zelfs sterke vrouwen altijd maar doorgaan, omdat ze hopen toch nog iets te kunnen bereiken. In elk geval is de beslissing om te blijven of vertrekken een proces dat tijd nodig heeft en in stapjes verloopt. Ook als hulpverlener houden we de deur altijd op een kier en de partner in beeld. We kijken wat misliep en zoeken wat hen nog verbindt. Niets is zo slecht als de pleger demoniseren."

Ook de omgeving kan best zo weinig mogelijk oordelen over wat het slachtoffer wel of niet moet doen, zeggen de experts. Dat kan ervoor zorgen dat het slachtoffer zich nog meer afsluit. "Pas na gemiddeld drie of vier keer weggaan en terugkeren, volgt bij het slachtoffer de echte klik: nu blíjf ik weg. Maar dan moet het slachtoffer wel sterker gemaakt worden, door therapie of contact met lotgenoten, bijvoorbeeld."

Tot hier en niet verder

Toch kan het ook dat, in geval van verzoening, het geweld zich niet herhaalt. "Hoe bizar het ook klinkt: vaak is geweld het gevolg van een angst om de ander te verliezen en een drang om te vechten voor verbinding in de relatie", zegt Vercammen. "Als er gewerkt kan worden aan die dynamiek binnen het koppel, is positieve verandering mogelijk. We weten dat de deurtjes soms weer sluiten als het koppel het weer vol overgave probeert. Dan hebben ze vaak geen hulpverlening meer nodig."

"De oplossing kan liggen in het wegnemen van externe factoren zoals stress, drinkgedrag en bepaalde situaties", legt Blow uit. "Maar cruciaal is vooral dat een slachtoffer zichzelf weer waardevol voelt buiten de rol als partner, door een nieuwe vriendenkring of talent. Of als de gewelddadige partner beseft dat de aangegeven grens deze keer écht gemeend is: tot hier en niet verder."

