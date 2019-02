VUB psychologe wil meer begrip voor liefdesverdriet: “scheiden doet altijd lijden” Margo Verhasselt

14 februari 2019

10u03 0 Seks & Relaties Liefdesverdriet, ldvd, een gebroken hart. We maakten het haast allemaal een keertje mee en beseffen dan ook maar al te goed hoe moeilijk het kan zijn om de stukken opnieuw aan elkaar te lijmen. Professor psychologie Elke Van Hoof (VUB) geeft tips.

“Je komt er wel doorheen, tijd heelt alle wonden.” Het zijn woorden die al gauw uitgesproken worden wanneer iemand net uit een relatiebreuk komt. Maar zo’n breuk valt niet te onderschatten. Liefdesverdriet kan erg veel pijn doen en mag dan ook niet geminimaliseerd worden.

De ‘acute’ fase na een relatiebreuk duurt volgens Van Hoof zo’n vier weken. Die weken zijn vaak het moeilijkst. Daarna is het belangrijk dat je de draad opnieuw oppikt en even focust op jezelf. “Het is belangrijk dat je de nodige afstand bewaart na een break-up, omdat je nieuwe grenzen moet ontwikkelen. Je hebt nood aan een nieuwe identiteit”, legt de psycholoog uit. “Het hangt van de situatie af of je nog bevriend kan zijn met een ex en van wie de beslissing nam. Kwam de breuk er na gezamenlijk overleg? Dan is een vriendschap mogelijk volgens mij. Vaak zie je ook dat mensen al uit elkaar waren gegroeid en meer een vriendschap dan een liefdesrelatie hebben. Maar we moeten onthouden dat scheiden altijd doet lijden.”

Wat met het internet?

Is het plots ingewikkeld? Laat je dat dan ook aan je volgers weten? Moet je al jullie foto’s verwijderen? In het digitale tijdperk moeten we haast twee keer uit elkaar gaan. Een keer in het échte leven en een keer virtueel. “Je moet een sluimerperiode inlassen, zodat je hersenen de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie”, stelt Van Hoof. “Het probleem is eigenlijk dat wanneer je samen bent, je geënt bent op elkaar en dan komen er regelmatig grote pieken oxytocine vrij wanneer je elkaar ziet. Daarom is het belangrijk om een periode in te lassen om die prikkels niet meer te krijgen.”

Na een breuk is het een goed idee om een actieplan op te stellen om je identiteit terug te vinden. “Bouw je eigen vriendenkring terug op en als je hobby’s liet vallen, start die dan opnieuw op. Kijk ook zeker eens naar foto’s van jezelf van voor de relatie, zo zie je dat er ook een ‘ik’ was voor die tijd en dat het toen eigenlijk ook best fijn was. Het is oké om te wenen, dat maakt emoties los en helpt je in het verwerkingsproces. Maar blijf niet bij de pakken zitten. Probeer het komende jaar leuke uitjes te plannen en duid die aan op een kalender, zodat je goede vooruitzichten hebt.”