Vrouwen zijn massaal ‘pilmoe’, wat zijn de alternatieven en werken die even goed? Timon Van Mechelen

20 maart 2018

10u46 6 Seks & Relaties De komst van de anticonceptiepil betekende in de jaren zestig een echte seksuele bevrijding voor vrouwen, maar hun dochters willen er een halve eeuw later net bevrijd van worden. De pil verliest de laatste jaren wereldwijd terrein, en ook in België daalde het gebruik met 8 procent tussen 2004 en 2015. Vrouwen lezen online meer over de risico’s en bijwerkingen en zijn het beu om kunstmatige hormonen te slikken. Maar wat zijn de alternatieven en zijn die wel even betrouwbaar? Wij zochten het uit.

Ik was onlangs op een verjaardagsfeestje en ‘de pil’ was er maar liefst twee uur lang hét gespreksonderwerp onder de aanwezige vrouwen. Eigenlijk had zowat iedereen er genoeg van, ze zijn ‘pilmoe’ zoals ze dat ook wel eens noemen in de media. Het zijn vooral de bijwerkingen die hen tegenstaan: een lager libido, stemmingswisselingen, acne die feller wordt, een hoger risico op trombose als je rookt, meer kans op borstkanker en zo gingen ze nog wel even verder.

“Sinds ik gestopt ben met de pil zijn mijn emoties veel meer uitgesproken. Ik word weer heel blij, heel boos en heel sip. Ik was ook veel sneller moe vroeger, want ik piekerde over alles en iedereen. Nu kan ik veel beter relativeren én ik voel mij bovendien meer seksueel geladen,” zegt Elisabeth (27).

“Op mijn veertiende ben ik de pil beginnen nemen en ik heb daar nooit vragen bij gesteld. Maar plots kwam het in mij op dat ik eigenlijk helemaal geen idee had of ik mij anders zou voelen zonder die hormonen,” vertelt Jasmine (26). “Dus ben ik een tijdje gestopt en overgeschakeld op condooms, gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik was plots van mijn migraine verlost en voelde mij over het algemeen ook veel beter in mijn vel. Ik heb dan nog even een spiraal geprobeerd, maar daar kreeg ik stevige stemmingswisselingen van en mijn gezicht stond vol puisten dus dat heeft niet langer dan drie maand geduurd.”

Ook Lucy (25) stopte een paar maanden geleden met de pil om gelijkaardige redenen. “De meeste meisjes beginnen de pil te nemen rond hun 15 à 16. Je lichaam en persoon worden dus eigenlijk gevormd onder hormonen. Je gaat er vanuit dat je zo bent omdat je niet anders kent, maar als je stopt merk je plots dat je praktisch een ander mens bent. Dat klinkt misschien overdreven, maar dat was bij mij in ieder geval wel het geval.”

Naïef of overdreven?

Verhalen die overtuigen om stantepede te stoppen met de pil, en ook de ‘horrorverhalen’ in de media over de nadelen dragen niet bij aan het imago van de pil. Anderzijds zijn er ook miljoenen vrouwen wereldwijd die er helemaal geen problemen mee hebben. Toch liegen de cijfers natuurlijk niet. Zijn vrouwen die de pil blijven gebruiken naïef of overdrijven de anderen?

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN