Vrouwen verliezen sneller interesse in seks tijdens een lange relatie + tips om het vuur weer aan te wakkeren TVM

10u33

Seks & Relaties In een prille relatie volgen stomende nachten elkaar razendsnel op en kan je amper van elkaar afblijven. Gelukkig voor onze nachtrust tempert die zin in seks na een tijdje, al gebeurt dat bij vrouwen doorgaans een stuk sneller dan bij mannen. Een Britse studie wijst uit dat dames dubbel zo snel de interesse in seks verliezen als ze in een lange relatie zitten.

Bij zowel mannen als vrouwen neemt de passie af met de jaren, is de eerste conclusie van een Brits onderzoek naar het libido in een langdurige relatie bij 5.000 mannen en 6.700 vrouwen. De onderzoekers van de universiteit van Southampton en de College Londen Universiteit stellen daarnaast vast dat vrouwen dubbel zo vaak een verminderde seksuele interesse tonen na één jaar samenhokken met hun partner.



Als verklaring daarvoor geven de onderzoekers onder andere kleine kinderen in huis, die het libido van vrouwen sneller doen kelderen dan dat van mannen. Ook een mindere gezondheid, slecht in je vel zitten, moeilijke communicatie of een gebrek aan een emotionele verbondenheid spelen mee. Voor vrouwen kan een verschil in seksuele voorkeur of een verschillend libido een grote rol spelen in het verliezen van interesse in seks. Wie daarnaast negatieve seksuele ervaringen in het verleden had, zal ook sneller de interesse verliezen.

5 tips om je seksuele interesse aan te wakkeren

Gaat het er al een tijdje minder spannend aan toe tussen de lakens? Deze vijf tips kunnen je interesse in seks misschien wel opnieuw aanwakkeren:



- Praat erover in plaats van het erbij te laten, als je het problematisch vindt in je relatie. Wie het te lang negeert, kan nog meer problemen veroorzaken. Vind je het moeilijk om erover te praten? Probeer dan te achterhalen hoe dat komt.



- Probeer ook eens andere vormen van intimiteit, zoals handjes vasthouden, knuffelen en strelen, zonder dat er seks van hoeft te komen.



- Jezelf niet geliefd voelen kan ervoor zorgen dat je geen zin hebt in seks. Zorg ervoor dat je partner zich belangrijk en gerespecteerd voelt.



- Blijft het probleem aanslepen, aarzel dan niet om een (seks)therapeut te consulteren. Helemaal niks om je over te schamen.



- Maak je er niet te druk in. Laat je niet opjagen door wat anderen zeggen over hoe vaak je seks 'moet' hebben. Misschien vinden jullie het wel prima om maar heel af en toe seksueel contact te hebben, en dan heeft niemand daar zaken mee.