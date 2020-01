Vrouwen van boven de 60 vinden moeilijker een lief (maar moeilijk gaat ook)

50-plus en op zoek naar een lief? Het internet bulkt van de datingsites en daarnaast zijn er traditionele relatiebureaus die mikken op een iets ouder publiek. En toch is Marina (61) uit Kontich al vijftien jaar single: zij vindt geen klik in de datingjungle. Volgens seksuologen is het voor oudere dames lastiger om een match te vinden. “Hoog opgeleide mannen van dezelfde leeftijd kiezen vaak een partner van tien jaar jonger”, zegt Rika Ponnet, seksuologe en zaakvoerder van het relatiekantoor Duet. Wanhopen hoeft niet. “Kom buiten, verruim je kring, want je gaat hem niet tegenkomen in de Delhaize.”

Seks & Relaties 50-plus en op zoek naar een lief? Het internet bulkt van de datingsites en daarnaast zijn er traditionele relatiebureaus die mikken op een iets ouder publiek. En toch is Marina (61) uit Kontich al vijftien jaar single: zij vindt geen klik in de datingjungle. Volgens seksuologen is het voor oudere dames lastiger om een match te vinden. “Hoog opgeleide mannen van dezelfde leeftijd kiezen vaak een partner van tien jaar jonger”, zegt Rika Ponnet, seksuologe en zaakvoerder van het relatiekantoor Duet. Wanhopen hoeft niet. “Kom buiten, verruim je kring, want je gaat hem niet tegenkomen in de Delhaize.”

België telt een recordaantal alleenstaanden. Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, telde ons land vorig jaar 1.718.738 alleenwonenden, ruim 150.000 meer dan in 2009, een stijging met 11,94 procent. Bovendien ligt het aantal singles eigenlijk nog een stuk hoger, want alleenstaande ouders zijn in de eerste statistiek niet opgenomen. Er zijn 489.175 alleenstaande papa’s en vooral mama’s, een stijging met 9,45 procent in tien jaar tijd.

Relatiebureau

Al die alleenstaanden zijn niet per se op zoek naar een lief, maar een groot deel verlangt wel naar een partner. “Jongeren gebruiken vaak Tinder, maar daar staan ouderen eerder weigerachtig tegenover”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. “Zij vinden anonimiteit belangrijker dan de jongere generatie en kiezen daarom eerder voor relatiekantoren. Maar vanwege het prijskaartje is ook die stap niet evident: vaak kost het 1.000 euro per jaar. De meeste 60-plussers gaan liever ook niet op café om iemand te ontmoeten. Ze vallen vaak terug op een kleine groepje mensen, vrienden waarmee ze afspreken. Dat soort groepen kent weinig verloop waardoor ze nauwelijks nieuwe mensen leren kennen.”

Marina uit Kontich (51) is al vijftien jaar single en vindt haar gading niet via de klassieke en digitale wegen. Haar dochter organiseert daarom een evenement zodat haar mama op een ontspannen manier nieuwe mensen kan leren kennen. Is het voor een vrouw van boven de vijftig moeilijker om een man te vinden? In de categorie 50-59 jaar zijn volgens Stabel nog meer mannen dan vrouwen alleenstaand; het is pas boven de zestig jaar dat die verhouding verandert.

Een lijst met eisen, dat werkt misschien bij een huizenjacht, maar niet als je op liefdespad bent Seksuologe Rika Ponnet

“Vrouwen van boven de vijftig zijn de eerste generatie die heeft voort gestudeerd. Ze verlangen daarom naar een man met een diploma en met niveau. Maar dat aanbod valt tegen: veel van die hooggeschoolde mannen van dezelfde leeftijd beginnen een relatie met een vrouw van tien jaar jonger. En zij die overblijven, zijn vaak mannen die naar het klassieke rollenpatroon verlangen, een vrouw die de was en de plas doet. Daar passen veel vrouwen dan weer voor. Vrouwen van boven de vijftig vissen daardoor in een erg kleine vijver. Ik merk in mijn praktijk dat het niet simpel is om voor een oudere vrouw, zeker voor iemand van boven de zestig, een geschikte match te vinden.”

Nieuwe hobby

En toch moeten 60-plussers niet wanhopen. “Vaak hoor je die vrouwen zeggen: ‘Ik vind niet wat ik zoek’. Maar wat zoeken ze eigenlijk?”, zegt Ponnet. “Een lijst met eisen, dat werkt misschien bij een huizenjacht, maar niet als je op liefdespad bent. Gooi die lijst weg, want dat werkt zeer contraproductief. Mijn advies: probeer verschillende tools tegelijk uit. Ga naar evenementen, waag je kans online. Als je verwacht dat het in de Delhaize gaat gebeuren, dan ga je daar héél vaak met je kar moeten gaan rondrijden.” Slabbinck beaamt: “Oudere singles moeten alle mogelijkheden bekijken om met meer mensen dan hun vaste vriendenkliek in contact te komen. Vrijwilligerswerk is een optie. Of een nieuwe hobby, zoals een kookcursus. Durf nieuwe dingen te ondernemen, ook al ben je een dagje ouder; het houdt je bovendien langer jong. Je bent nooit te oud om een lief te vinden.”