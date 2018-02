Vrouwen ontevreden over vagina: vraag naar schaamlipcorrecties neemt toe ND

05 februari 2018

10u11 6 Seks & Relaties Het afgelopen jaar is de vraag naar designervagina's wereldwijd met bijna 50% gestegen. Een schaamlipcorrectie schopt het daarmee tot de populairste chirurgische ingreep. Dat blijkt uit een internationaal congres voor cosmetische chirurgen in Parijs afgelopen zaterdag. Ook uit onze vagina-enquête met Goedele Liekens bleek al dat we ons nog erg schamen voor het uiterlijk van onze vagina.

Designervagina's worden steeds populairder, zo bleek uit cijfers op het World Congress of the International Master Course on Aging Science afgelopen zaterdag in Parijs. De vraag neemt met 50% toe, wat de wetenschappers verklaren door de zogenaamde 'pornoficatie' van de maatschappij. Ook borstvergrotingen, neuscorrecties en liposucties blijven nog steeds populaire ingrepen. Mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Italië en Mexico lieten de meeste cosmetische ingrepen uitvoeren, maar ook Azië komt frequent in het lijstje voor.

Mannen vinden het wel mooi

Dat we niet blij zijn met onze vagina, bleek ook recent nog uit de resultaten van de vagina-enquête die nina.be samen met Goedele Liekens liet uitvoeren. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen (55%) vindt haar vagina maar een lelijk lichaamsdeel. 1 op de 5 vrouwen schaamt zich voor haar vagina tijdens het vrijen en maar liefst 20% zou haar vagina laten verfraaien als plastische chirurgie gratis was. Nochtans is er weinig om je zorgen over te maken: 9 op de 10 mannen vindt het net wel een mooi onderdeel van het vrouwelijk lichaam.

"Trotslippen"

Goedele Liekens pleitte er eerder al voor om het woord “schaamlippen” uit Van Dale te schrappen, om de negatieve associatie met het lichaamsdeel weg te krijgen. “Het Nederlands is de enige taal waarin het woord een voorvoegsel met ‘schaam’ krijgt. We zeggen toch ook niet ‘schaameikel’ of ‘schaambal’? Het klinkt als een detail, maar ik denk dat het wel degelijk effect heeft,” argumenteerde Goedele in een Nederlandse talkshow in oktober vorig jaar. Op haar website trotslippen.be kwamen heel wat alternatieven naar voren, waaronder "Venuslippen" en "liefdeslippen".