Vrouwen kunnen beter om met stress tijdens competitie, toont onderzoek aan

Kim Clijsters op Roland Garros, 10 juni 2017 Seks & Relaties Een overvol tennisstadion, alle ogen op jou gericht en jij moet die eerste opslag doen. Je zou van minder stress krijgen. Mannen zijn vatbaarder voor stress tijdens competities op hoog niveau dan vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Alex Krumer van de Zwitserse universiteit van St. Gallen. Hij analyseerde 8.200 Grand Slam tennismatchen om tot die conclusie te komen.

Als er veel op het spel staat, zijn mannen eerder geneigd om onder stress te bezwijken bij een competitie dan vrouwen. Dat blijkt uit een analyse van 8.200 Grand Slam tennismatchen door Alex Krumer van de universiteit van St. Gallen in Zwitserland. Hoe belangrijker de match en dus hoe hoger de druk, hoe vaker dat mannen slechter presteerden in vergelijking met vrouwen.

Vrouwen in de tenniswereld presteren overtuigend beter onder druk dan mannen Onderzoeker Alex Krumer

Presteren onder druk

"We kunnen met overtuiging concluderen dat vrouwen in de tenniswereld beter onder druk presteren dan mannen," vertelt hoofdonderzoeker Alex Krumer. "Ze verlammen minder snel. Om een voorbeeld te geven: bij een gelijkspel tussen mannen mislukte de opslag van een man tot zeven procent sneller, terwijl bij vrouwen geen verschil te zien was. Als er bij vrouwen wel een verminderde prestatie te zien was door een hoge prestatiedruk, dan lag die nog steeds 50 procent lager dan bij mannen."

Biologische verklaring?

Een verklaring voor dit fenomeen vonden de onderzoekers nog niet, maar Krumer vermoedt dat biologie mogelijk parten speelt. "Cortisol, het stresshormoon, stijgt sneller bij mannen dan bij vrouwen, zo heeft onderzoek al uitgewezen. Zowel bij pakweg golfmatchen als bij wie moet spreken in het openbaar. Die snelle stijging van cortisol kan invloed hebben op onze prestaties. We hebben geen bloedstalen genomen van de tennisspelers, maar ik vraag me af of we zo geen gelijkaardige resultaten zouden zien."

Vrouwen aan de top

Voor zijn studie bekeek Krumer spelers uit het kruim van de tenniswereld, waarmee het resultaat genuanceerd moet worden. "Mogelijk hebben deze vrouwelijke atletes aan de top kwaliteiten die doorsnee dames niet hebben, waardoor ze op hoog niveau kalmer kunnen blijven dan mannen. Maar denk eens aan andere rollen waarin je wil dat mensen kalm blijven onder druk. Een CEO bij een groot bedrijf, bijvoorbeeld. Dat zijn ook niet zomaar de eerste de besten, maar ervaren mensen die goed presteren onder druk. En toch zijn er nog steeds heel weinig vrouwen in hoge functies," voegt Krumer er aan toe.